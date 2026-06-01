Confusión en el primer día que la tarjeta ciudadana deja de funcionar en Palma: "Pensaba que servía hasta junio. Señora, hoy es día uno"

La confusión ha primado entre los usuarios de la EMT de Palma en el primer día que ha dejado de funcionar la tarjeta ciudadana. Una de las escenas más llamativas ha ocurrido este lunes en el Aeropuerto de Palma. Una mujer, al pasar su tarjeta por el detector, no le funcionaba y, al intentarlo varias veces, seguía dando error. En ese momento le dice al conductor que pensaba que dejaba de funcionar "en junio", a lo que el chófer le responde: "Señora, estamos a día de uno". Esta es una situación que ha sucedido y que han contado testigos a este periódico.

Despistes en algunas líneas

Otros usuarios también han contado a este periódico que, en su trayecto, al menos una persona por parada intentaba acceder con la antigua tarjeta ciudadana. "Algunos se sorprendían y han tenido que pagar el billete", señalan.

Tres conductores de autobús de la línea 8 coinciden en que en sus trayectos sí ha habido confusión. "Ha sido un día un poco más lioso. En mi turno, calculo que cerca de un 25% de personas llevaban la antigua", relata una conductora.

El precio del billete es de dos euros

Otro chófer de la EMT asegura que sí que ha habido "problemas" porque había personas que no se "enteraban" de que la tarjeta ciudadana dejaba de funcionar: "He tenido cinco casos. Los dos primeros han tenido que pagar el precio del billete, que cuesta dos euros, y las otras personas llevaban más tarjetas como la de la TIB".

Otro conductor señala que en su trayecto entre un 5 y un 10% todavía usa la antigua y que, en algunos casos, ha hecho "la vista gorda". Ha contado que lo he hecho, sobre todo, con algunos menores que no sabían que dejaba de funcionar la tarjeta ciudadana y, algunos compañeros, también lo han hecho con personas mayores. Pese a la confusión, los conductores han sido comprensivos.