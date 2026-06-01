Ben Amics presenta la manifestación del Orgullo más reivindicativa en Palma señalando a Cort: "Este año nos jugamos la historia del movimiento LGTBI"

La celebración del Orgullo LGTBI en Palma pasa por las horas más bajas. Este lunes han anunciado la manifestación el 28 de junio a las 19 horas en la Plaza de España y el programa de actividades en el que la Part Forana de Mallorca cobra cada vez más protagonismo. Jan Gómez, coordinador de Ben Amics, explica la importancia de esta movilización señalando a Cort por su "nula" ayuda: "Es más reivindicativa que nunca. No tenemos nada que celebrar con este gobierno municipal que recorta y retrocede en derechos".

Mucho en juego en Mallorca

Gómez también confirma que este año hay mucho en juego: "La historia del movimiento LGTBI y perder la fecha más emblemática de nuestro movimiento, que es la celebración del día del orgullo LGTBI y una amenaza institucional, que es vaciar el orgullo de contenido y por lo tanto convertirlo en un tardeo sin ningún sentido".

El lema escogido para este año es: "Als carrers amb orgull, disidència i resistència".

Señala a una regidora y al alcalde de Palma

Allí, Gómez ha señalado también a la regidora Lourdes Roca por sus "falsedades" y anuncia la sede de la gala de entrega de los premios: "Juntamente con toda una programación de actividades al margen de lo que la regidora Lourdes Roca anuncia y sin que se hayan publicado todavía ninguno de los contratos de actividades, presentamos una programación de actividades autogestionada desde Ben Amics, en colaboración de otras entidades e instituciones como el Ayuntamiento de Manacor, donde además este año vamos a enviar la gala de entrega de premios Siurell y Dimoni Rosa ante la falta de acogimiento del Ayuntamiento de Palma".

En los premios, que se pueden votar desde su página web, Jaime Martínez, alcalde de Palma, está nominado a Dimoni Rosa por el "desmantelamiento de las políticas LGTBI y por apropiarse de la verbena del orgullo convirtiéndola en un tardeo turístico".

Lluïsa Febrer, el cartel

El cartel, con protagonistas de 'payesas', lo ha hecho la artista Lluïsa Febrer: "Creemos que en este momento de persecución política y desmantelamiento de las políticas LGTBI, lo mejor es resistir y para ello nunca mejor que ir de la mano de activistas y artistas con conciencia como Lluísa Febrer".

Gómez también explica que han sido flexibles, incluso "tolerantes" con Cort. "En ningún momento hemos pedido presupuesto, en ningún momento hemos pedido más implicación, en ningún momento hemos pedido que se vuelque el Ayuntamiento de Palma en las políticas LGTBI municipales. Hemos aguantado y tragado carros y carretas, y lo único que hemos denunciado, y encima nos han tachado de mentirosas, es que los plazos son inasumibles, precarizantes y generan maltrato a nuestra organización".

El acto, que ha contado entidades, sindicatos y representantes de partidos políticos, se ha producido en un rincón de la Plaça de Cort. Debajo de un árbol y al lado de una de las terrazas más caras del centro de Palma, entre cantidades ingentes de turistas que invadían todo el espacio público por tierra e incluso por aire con varios paraguas para evitar que el sol impacte de lleno y señalando el camino a los cruceristas. En un rincón.