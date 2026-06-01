La Autoridad Portuaria inaugura el nuevo Port Center de Palma: "Es un espacio abierto a toda la sociedad para abrir el puerto a la ciudad"

"El Port Center es una espacio para toda la sociedad y para abrir el puerto a la ciudad", ha afirmado este lunes Javier Sanz, presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares. "Un lugar para divulgar la importancia económica y estratégica de los puertos de interés general de Baleares, pero también para la difusión cultural y para dar a conocer el proceso de transformación que se está realizando en el Puerto de Palma", explicó.

A dos semanas de presentar los cinco propuestas finalistas para gran reforma del Puerto de Palma, de las catorce presentadas, tal como indicó el propio Sanz, la entidad portuaria ha presentado en sociedad las instalaciones del Port Center de Palma, cuyas obras del edificio terminaron en 2022 y que ahora han transformado también sus espacios interiores para adaptarlos a la nueva función. Se trata de un nuevo equipamiento que quiere consolidarse como un punto de encuentro, diálogo y divulgación abierto a residentes, visitantes, centros educativos y colectivos sociales. Y que responde al compromiso de la Autoridad Portuaria de Baleares de reforzar la relación entre el puerto y la sociedad, facilitando el conocimiento de una infraestructura esencial para la conectividad y el abastecimiento de las islas.

Los asistentes a la presentación del Port Center de la Autoridad Portuaria de Baleares en el nuevo auditorio / Guillem Bosch

El renovado equipamiento distribuye en su espacio un centro de interpretación, espacios educativos, una sala audiovisual, un auditorio y un vestíbulo multifuncional que se estrena con la exposición Fareras. La luz que nos guía, una muestra comisariada por Cristina Rodríguez Paz, que cuenta la historia de las mujeres que ejercieron este trabajo, primero sustituyendo a sus maridos, y después asumiendo la función de modo profesional, como la pionera mallorquina Margalida Frontera Pascual, que ingresó oficialmente en el Cuerpo Técnico de Mecánicos de Señales Marítimas y que consiguió aprobar la oposición en 1969. La exposición tiene también una parte artística, con pinturas, instalaciones y collages de varios autores, así como un audiovisual.

Han asistido a la presentación en sociedad del nuevo Port Center el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el conseller de Turismo, Jaume Bauzà: el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard; el director general Tommy Ferragut; el concejal de Urbanismo de Palma, Oscar Fidalgo; y el director genera de la Autoridad Portuaria de Baleares, Toni Ginard.

El Port Center ofrece una experiencia inmersiva y didáctica que permite descubrir cómo funcionan los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Baleares (Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y Formentera), los servicios que prestan, los oficios que hacen posible su actividad y el papel estratégico que desempeñan en el desarrollo económico y social de Baleares. Del mismo modo realza también las políticas de sostenibilidad, responsabilidad social corporativa y compromiso ambiental impulsadas por el organismo portuario.

Exposición sobre los puertos de interés general de Baleares en el nuevo Port Center de Palma / Guillem Bosch

El edificio se estructura en diferentes espacios diseñados para combinar divulgación, actividad cultural y participación ciudadana. En la planta baja se encuentra un amplio vestíbulo multifuncional, concebido como un espacio versátil capaz de adaptarse a exposiciones temporales, recepciones, presentaciones y actos públicos.

La misma planta alberga un espacio educativo y de mediación orientado especialmente a escolares y familias, dotado de recursos interactivos para conocer los puertos de Baleares, los faros gestionados por la APB, los desafíos medioambientales y las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión portuaria. Entre las actividades que se pueden desarrollar destacan experiencias de aprendizaje vinculadas a la robótica educativa.

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Durante el acto, el nuevo Port Center de Palma se ha adherido a la Asociación Internacional de Ciudades Portuarias, mediante un acuerdo suscrito entre Javier Sanz, presidente de la Autoridad Portuaria, y el director de Agenda 2030 de esta entidad, José Sánchez.