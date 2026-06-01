ARCA pide frenar el derribo de una villa con torre en la Vileta y reclama su catalogación

ARCA ha denunciado que la Gerencia de Urbanismo de Palma ha concedido licencia de demolición a una casa singular con torre situada en el número 19 de la calle Costa de Saragossa, en la Vileta, y ha reclamado al Ayuntamiento y al Consell de Mallorca que actúen para evitar su desaparición.

La entidad patrimonialista sostiene que la desaparición de este inmueble supondría un nuevo golpe a la identidad del barrio, marcado en los últimos años, a su juicio, por la destrucción continuada de viviendas tradicionales. "Perder esta casa es perder, todavía más, la identidad del barrio", resume ARCA.

La vivienda está en la calle Costa de Saragossa. / ARCA

La asociación recuerda que entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas familias acomodadas impulsaron en la periferia de Palma la construcción de villas y chalets como segundas residencias, y señala que barrios como Son Rapinya y la Vileta se convirtieron en algunos de los enclaves elegidos por esas nuevas clases burguesas. En ese contexto, subraya el valor de esta vivienda, levantada en la primera mitad del siglo XX y con detalles modernistas.

ARCA interpreta la concesión de la licencia como una muestra más de las carencias del actual Catálogo de elementos patrimoniales, que considera "incompleto y lleno de agujeros". La entidad asegura que lleva años reclamando una revisión exhaustiva, calle a calle, para evitar precisamente que inmuebles de valor histórico o arquitectónico queden fuera de protección.

Escritos al Ayuntamiento y al Consell

En su comunicado, la asociación lamenta que en la Vileta apenas haya protegidas las casas y chalets que, a su juicio, dan personalidad al barrio. También critica que técnicos y responsables políticos sigan justificando este tipo de decisiones por razones de "seguridad jurídica" cuando, según defiende, la legislación patrimonial obliga a preservar ese rastro de la historia.

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Por ello, ARCA ha remitido escritos tanto al Ayuntamiento de Palma como al Consell de Mallorca para reclamar la suspensión cautelar inmediata de la licencia de demolición y la inclusión del inmueble en los catálogos de protección. La asociación sostiene que Palma no puede permitirse seguir perdiendo bienes patrimoniales que "conforman un paisaje, explican la historia del lugar y aportan personalidad".