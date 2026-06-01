Más de 30 personas descubren el jardín de Jeannine Cook en Palma

La Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) organizó el pasado sábado una visita al jardín y la casa de la artista Jeannine Cook, una experiencia que permitió a los participantes adentrarse en uno de los jardines privados más singulares de la ciudad.

Jeannine Cook representa la tercera generación de una saga de mujeres artistas y apasionadas de la horticultura. Nacida en Tanzania, en el seno de una familia de origen australiano que se estableció y prosperó en aquel país africano, Jeannine desarrolló una profunda conexión con el mundo natural, que ha inspirado toda su trayectoria artística. Pionera en Mallorca en la técnica de la punta de plata, sus obras forman parte de importantes colecciones y museos internacionales.

La voluntad de Jeannine Cook es que, en el futuro, la casa y el jardín sean gestionados por una fundación dedicada a acoger estancias de artistas y que este espacio pueda integrarse como subsede del futuro Jardín Botánico de Palma.

La actividad fue un éxito de participación. Más de 30 personas completaron el aforo disponible y decenas de simpatizantes quedaron en lista de espera. Ante el interés generado, ARCA ha anunciado que la visita volverá a organizarse el próximo otoño.

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Como reconocimiento a su compromiso ejemplar con la conservación y promoción del patrimonio en sus diversas manifestaciones, Jeannine Cook ha sido nombrada Socia de Honor de ARCA.