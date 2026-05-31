Viajes Almudaina se traspasa en Palma tras casi 40 años: "Nuestros clientes se han convertido en amigos"

Viajes Almudaina busca un nuevo propietario tras casi 40 años en el centro de Palma. Domingo Font y Rafel Rosselló han tomado la decisión porque en diciembre se jubilan. Después de toda una vida compartiendo negocio, oficina y clientes, que se han convertido en amigos, ambos sienten que ha llegado el momento de cerrar una etapa: “Después de tantos años trabajando, algún día tienes que decir que te vas”.

Dentro de la agencia apenas hace falta que uno termine las frases para que el otro las continúe. Después de 37 años trabajando juntos, Domingo y Rafel hablan de su relación como si se tratara de “un matrimonio largo”. “Nos respetamos mucho y nos apreciamos como hermanos”, explica Domingo. “Lo importante es decirnos las cosas y entendernos aunque tengamos diferencias”, añade Rafel para que Domingo concluya: "Hay veces que sin hablar sabemos a dónde tenemos que ir".

Domingo Font y Rafel Rosselló posan para este diario. / Guillem Bosch

Competir contra grandes operadores

Aunque todavía queden unos meses para levantar y bajar la persiana por última vez, sienten una especie de duelo: "Es pena por acabar e ilusión por lo que queda por venir". Aun así, están decididos: "Cada día abrimos con la misma emoción que hace 30 años. Seguimos sintiendo curiosidad por lo que pueda pasar y, cuando toca la hora de irnos, pensamos que es de las últimas veces".

Pese a competir contra grandes operadores y la facilidad de internet, ambos siguen convencidos de que las agencias de viajes tienen futuro. “Hay mercado para todos”, sostiene Domingo. “Hay gente que busca una atención personalizada. A nuestras empresas las tenemos fidelizadas y bien atendidas. Intentamos dar el mejor servicio que podemos”. Por eso creen que todavía existe espacio para negocios como el suyo. “Cambiará la manera de trabajar, pero creemos que esto todavía tiene recorrido”.

Identidad mallorquina

Su forma cercana de trabajar es la que les ha permitido crear una clientela fija: “Muchos se han convertido en amigos”. Esa es precisamente una de las cuestiones que más les preocupa. “Nos inquieta si estarán bien atendidos, aunque creemos que sí, porque no somos los mejores del mundo, pero son muchos años conociéndolos, sabiendo cómo viajan y qué necesitan”.

Abrieron la agencia a finales de los 80 con la idea de transmitir una "identidad mallorquina". Primero estuvieron en un local de la acera de enfrente de la Porta de Sant Antoni y, años después, se trasladaron al espacio actual, donde han visto cómo prácticamente desaparecía el antiguo 'Barrio Chino'.

Clientes que se convierten en amigos

Durante todos estos años han vendido prácticamente de todo: grandes viajes, cruceros o rutas personalizadas organizadas “punto por punto”. “Recuerdo un cliente que se iba a Vietnam y le preparé día a día todas las excursiones”, cuenta Rafel. “Lo que más ilusión nos hacía era preparar el viaje y organizarlo todo bien”.

Ahora buscan un relevo para Viajes Almudaina. Han recibido alguna propuesta que están estudiando, pero todavía no hay nada cerrado. Creen que las personas idóneas deben tener experiencia en el sector: "Tiene que gustarte el contacto con la gente y ser agradable”, explican. Mientras tanto, afrontan con orgullo los últimos viajes que gestionan: "Nos ha dado para vivir y para conocer a muchísima gente".