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De Mijatovic a Badou: las historias que guarda Viajes Almudaina después de casi 40 años en Palma

Domingo Font y Rafel Rosselló recuerdan las anécdotas que han acumulado en su local de la Porta de Sant Antoni

Domingo Font y Rafel Rosselló posan para este diario.

Domingo Font y Rafel Rosselló posan para este diario. / Guillem Bosch

César Mateu

Palma

Domingo Font y Rafel Rosselló buscan un relevo tras casi 40 años al frente de Viajes Almudaina en Palma. Los propietarios, que se jubilan a final de año, traspasan la agencia que abrieron a finales de los años 80 en la Porta de Sant Antoni. Allí acumularon historias que todavía recuerdan con una sonrisa: "Pedja Mijatovic llegó a España con un billete de avión que le hice yo".

Mijatovic en España

Después de tantos años, guardan muchas anécdotas. Sobre todo, de futbolistas. "Mijatovic fue cliente nuestro gracias a un contacto de Domingo, que era representante. Le hice el billete para viajar desde Belgrado a Madrid", cuenta Rosselló.

Leyendas del Mallorca

Font, que recoge el testigo, asegura que es muy aficionado al Real Mallorca. Una pegatina al fondo del local lo atestigua: "Tenía mucha amistad con los futbolistas, que eran como hermanos. Carlitos, Fernando Niño, David Cortés... los hemos tenido durante muchos años como clientes. Les hicimos todos los viajes".

Continúa rememorando años anteriores entre finales de los ochenta y principios de los noventa vinculados a leyendas del club bermellón: "Ezaki Badou, Hassan Fadil, Hassan Naser... Eran más que clientes. A Badou me lo presentaron y nos hicimos amigos. Cuando se iba a Marruecos le hacíamos los billetes. Estoy invitadísimo a su casa de Casablanca cuando quiera. Aún no he ido. Tenemos una relación muy buena. Por eso, esperamos que quien coja el relevo trate a los clientes igual de bien que nosotros".

Noticias relacionadas y más

Kempes en Palma

Entre las muchas anécdotas que conservan también aparece Mario Kempes, leyenda del Valencia, que acudió a la agencia cuando todavía hacían cambio de divisas. "Vino por casualidad a través de un amigo mío. Hizo cambio de moneda varias veces. Había dejado el fútbol español y jugaba en el austriaco. Aquí disfrutaba de sus vacaciones".

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