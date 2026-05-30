La Tarjeta Única de transporte sustituye desde este lunes a la Ciudadana: así puedes recuperar tu saldo

La cuenta atrás ha terminado. A partir de este lunes 1 de junio, la Tarjeta Ciudadana dejará de ser válida como título de transporte para viajar en los autobuses de la EMT y en el metro de Palma. Desde esa fecha, los usuarios deberán utilizar la nueva Tarjeta Única o la Tarjeta Intermodal para desplazarse en el transporte público de Mallorca. Aunque el bus sigue siendo gratis todo este 2026, es obligatorio pasar la tarjeta por el lector.

El cambio culmina un proceso de transición iniciado en octubre de 2025, durante el que se han emitido más de 175.500 nuevas tarjetas. De ellas, unas 129.000 corresponden a usuarios que utilizaban la Tarjeta Ciudadana y no disponían de la Intermodal.

¿Cómo recuperar el saldo de la Tarjeta Ciudadana?

Los usuarios que todavía tengan dinero cargado en la antigua Tarjeta Ciudadana no perderán ese importe. Una vez concluido el periodo de transición este 1 de junio comenzará el proceso para trasladar automáticamente el saldo al nuevo soporte de transporte.

La operación consistirá en transferir el dinero acumulado en la Tarjeta Ciudadana al monedero asociado a la Tarjeta Única o a la Tarjeta Intermodal. En la mayoría de los casos, el trámite se realizará de forma automática, sin que el titular tenga que presentar solicitudes ni efectuar gestiones adicionales, siempre que los datos vinculados a ambas tarjetas coincidan y el sistema permita la migración automática.

De este modo, los viajeros conservarán íntegramente el crédito que tenían disponible antes de la retirada de la Tarjeta Ciudadana como título de transporte.

¿Cómo solicitar la Tarjeta Única?

Para quienes todavía no hayan realizado el trámite, una nueva sala habilitada en la estación intermodal de Palma concentra desde enero la emisión de la Tarjeta Única, el nuevo soporte que integra todos los servicios de transporte público de Mallorca: tren, metro, autobuses interurbanos del TIB y autobuses urbanos de la EMT.

Del mismo modo, además de la estación Intermodal, se mantienen otros puntos de tramitación de la Tarjeta Única: la Oficina de Atención al Cliente de la EMT en Palma, oficinas de la red TIB en Alcúdia, Inca y Manacor, y oficinas municipales de los ayuntamientos de Calvià, Llucmajor y Marratxí. Sumando todos los puntos de emisión, se ofrecen 6.185 citas semanales para la tramitación de la tarjeta. También es posible solicitarla de manera online a través de la Sede Electrónica de la CAIB, y para más información se puede consultar tib.org.

¿Dónde está la sala en la estación intermodal de Palma?

El usuario debe bajar las escaleras de la estación y girar a la derecha y continuar todo recto, pasar el punto de atención y volver a girar a la derecha. Cuando llegue al lugar, se encontrará una sala de espera llena de sillas. Al llegar, solo debe tomar asiento y esperar a ser llamado. Un trabajador sale de vez en cuando para repasar la lista de gente con cita (es obligatoria, se puede pedir aquí: https://tib.fundaciobit.org/citatib/reservar-cita;lang=es%C2%A0) y ordenarla en función de si es una primera emisión o se trata de una renovación o un duplicado de la tarjeta por pérdida, casos en los que deben abonarse ocho euros. La primera emisión de la tarjeta es gratuita y te la entregan al momento.

Una vez se pasa al interior de la sala, el usuario se sienta en una mesa y el administrativo le va pidiendo datos y el DNI o un documento de identidad como el pasaporte. Una vez rellenada la solicitud, el usuario debe comprobar que los datos son correctos. En pocos minutos, el administrativo le entregará la tarjeta recién impresa. Y le recomendará cargar la tarjeta con cinco euros (el mínimo que está establecido para este tipo de tarjeta, como pasaba con la ciudadana), un saldo que permanecerá en el título puesto que este 2026 también hay gratuidad del transporte público en Baleares. La explicación que da el administrativo al ciudadano para que cargue su tarjeta es que, al entrar en un bus del TIB o en el tren, al pasar la tarjeta el sistema cobra el importe de un viaje y al salir (cuando también hay que volver a pasar la tarjeta) lo bonifica y devuelve automáticamente.

¿Dónde cargar la tarjeta?

En la misma intermodal puede cargarse, en las máquinas de autoventa que están cerca de la entrada. Se recomienda hacerlo el mismo día que el ciudadano obtiene la nueva tarjeta.

La tarjeta también puede cargarse on line, a través de las pasarelas de pago habilitadas por el Consorcio de Transportes de Mallorca. O a bordo de los buses del TIB, pagando al conductor con efectivo un importe exacto múltiplo de cinco euros. La tarjeta única no se puede cargar a bordo de los buses de la EMT, donde solo es necesario pasarla en el mometo que se entra en el vehículo.

¿Puedo sacar más de una tarjeta en un día?

Sí. El usuario puede sacar tarjetas de otras personas, pero debe pedir una cita para cada tarjeta. Deberá presentar siempre una autorización firmada a mano por parte de la otra persona, una fotocopia del DNI de la persona representada, una fotocopia del DNI de la persona representante y el original. En el caso de menores de 14 años, los padres deberán presentar original y fotocopia del libro de familia.

Documentación

Para solicitar la tarjeta única hay que presentar original del DNI vigente de la persona titular de la nueva tarjeta. Si el DNI no muestra una residencia en Mallorca, será necesario presentar un certificado de empadronamiento con fecha de emisión inferior a seis meses.

Caducidad

La tarjeta única no caduca. Solo hay que sacarse una nueva cuando se cambie de perfil, es decir, se pase a ser jubilado, mayor de edad, estudiante o se esté en situación de discapacidad.