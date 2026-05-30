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Prohens defiende que el deporte llegue a los barrios como herramienta de "igualdad" y "amistad"

El futbolista Emilio Nsue y la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la jornada 'La magia del fútbol en las barriadas'.

El futbolista Emilio Nsue y la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la jornada 'La magia del fútbol en las barriadas'. / CAIB

EP

Palma

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado que el deporte llegue a los barrios, ya que, a su modo de entender, representa "igualdad, amistad y competición sana".

De esta manera se ha expresado la líder del Ejecutivo durante la jornada 'La magia del fútbol en las barriadas', que se ha celebrado este sábado en el barrio de Son Gotleu de Palma.

Al inicio del acto se ha organizado una charla entre Prohens, el futbolista Emilio Nsue y el exfutbolista Jovan Stankovic, moderada por el periodista Matías Burgos. Después, la campeona de estilo libre Paloma Pujol ha hecho una exhibición de 'freestyle football', en la que han participado varios niños.

Durante su intervención, Prohens ha resaltado que el deporte es ocupar el tiempo libre en algo "beneficioso para todos" y ha resaltado que el fútbol que se practica en los barrios es "el verdadero deporte" en el que "todos son iguales por un mismo objetivo".

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Además, ha subrayado el papel del deporte como elemento "educativo, integrador y que da lecciones de vida", por lo que ha defendido el Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma abogan porque el deporte esté en los barrios y para ello aportarán "todos los recursos que se necesiten".

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