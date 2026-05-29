La tarjeta ciudadana dejará de funcionar este lunes para viajar en el bus de Palma

La Tarjeta Ciudadana dejará de funcionar desde este lunes 1 de junio como título de transporte en los autobuses de la EMT Palma, de modo que los usuarios tendrán que viajar ya con la nueva Tarjeta Única o la Tarjeta Intermodal. Aunque el bus sigue siendo gratis todo este 2026, es obligatorio pasar la tarjeta por el lector.

El Ayuntamiento de Palma ha dado por concluido el proceso de transición entre ambos sistemas después de emitir 175.500 nuevas tarjetas desde octubre, cuando arrancó el cambio. De ese total, cerca de 129.000 han sido primeras emisiones, lo que incluye a buena parte de antiguos usuarios de la Tarjeta Ciudadana que no disponían de Tarjeta Intermodal.

Cort y el Govern han defendido esta implantación como "esencial" para avanzar hacia una gran red integrada de transporte público en Mallorca, con tren, metro, autobús interurbano del TIB y autobús urbano de Palma funcionando bajo un mismo sistema.

Nueva Tarjeta Ciudadana. / Jaime Reina

Durante estos meses, los usuarios han podido seguir utilizando la Tarjeta Ciudadana en los buses de la EMT mientras se desplegaba una red de oficinas para solicitar la nueva tarjeta. Entre octubre de 2025 y el 28 de mayo de 2026, la ciudadanía ha tenido a su disposición la sala de emisión centralizada de la Estación Intermodal, oficinas de atención en Palma, la red de centros del Consorci de Transports de Mallorca y la oficina de la EMT.

A partir de este lunes, además, arrancará el proceso para trasladar el saldo monedero de la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Única o a la Tarjeta Intermodal. El Ayuntamiento explica que ese traspaso se hará "de manera automática" para la mayoría de usuarios y de forma progresiva durante varias semanas.

Solo tendrán que hacer una gestión extra quienes presenten alguna incidencia en sus datos o se encuentren en situaciones administrativas específicas. En esos casos, los afectados podrán dirigirse a la EMT para resolver el problema y activar el traspaso. Los usuarios cuyo saldo se haya transferido correctamente recibirán una notificación del CTM por correo electrónico o por teléfono móvil.

Aunque el proceso general ya entra en su fase final, la Tarjeta Única seguirá emitiéndose tanto en la Estación Intermodal como en la red de oficinas del CTM en Alcúdia, Inca y Manacor, en los ayuntamientos de Calvià, Llucmajor y Marratxí y en la oficina de atención al usuario de la EMT Palma.

Pago con tarjeta bancaria

El cambio forma parte del convenio firmado en noviembre de 2024 entre el Govern y el Ayuntamiento para la integración tecnológica y tarifaria del transporte público. Dentro de ese proceso ya se ha completado también la instalación del sistema de pago con tarjeta bancaria en toda la flota de la EMT, igual que en el tren, el metro y los autobuses interurbanos del TIB.

El Ayuntamiento recuerda además que los titulares de Tarjeta Única o Tarjeta Intermodal podrán seguir viajando gratis durante todo 2026, tal y como recogen los presupuestos de la EMT y el acuerdo alcanzado con el Govern. Con ello, Cort sostiene que la nueva tarjeta permitirá ofrecer un servicio "más cómodo, eficiente y accesible".