"Penitencia" de 2.500 euros para la Cofradía de Santo Tomás de Aquino de Palma por procesionar sin permiso en Semana Santa

El Obispado de Mallorca ha castigado con una "obra penitencial", consistente en hacer un donativo de 2.500 euros a una entidad social católica, a la Cofradía de Santo Tomás de Aquino por haber sacado un paso no autorizado el Lunes Santo, durante las procesiones de la pasada Semana Santa de Palma.

Además le han impuesto también a la cofradía la obligación de regularizar la situación de la nueva imagen ante los organismos competentes en materia de patrimonio, ha informado el Obispado de Mallorca en una nota.

Después de la salida no autoriza de un paso por parte de la Cofradía de Santo Tomás de Aquino, el Obispado de Mallorca, por medio del vicario episcopal para la Vida Consagrada y la Piedad Popular, Antonio Cañellas, ha emitido un decreto de sanción.

El decreto recoge que tanto el Obispado como de la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Palma habían advertido a dicha cofradía de la necesidad de contar con las autorizaciones correspondientes para la incorporación de nuevas imágenes procesionales.

Según explica el documento, pese a las advertencias previas y a las indicaciones facilitadas sobre el procedimiento a seguir, la cofradía decidió sacar en la procesión del Lunes Santo un paso no autorizado.

Posteriormente, y después de las amonestaciones efectuadas, dicho paso ya no participó en la procesión del Jueves Santo.

El obispado ha señalado la importancia del cumplimiento de la normativa diocesana y de las directrices establecidas para garantizar la correcta conservación del patrimonio religioso y el buen desarrollo de las celebraciones de piedad popular.

El decreto apela también a la buena fe y a la voluntad de entendimiento de las partes implicadas para preservar la unidad de las cofradías de la Diócesis de Mallorca.