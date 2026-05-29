Palma desplegará 95 policías en Platja de Palma hasta octubre para vigilar durante la temporada turística

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado este viernes el dispositivo especial de seguridad para la Platja de Palma de cara a la temporada estival, un operativo que se mantendrá activo hasta el 31 de octubre y que contará con 95 agentes destinados específicamente a la vigilancia de la zona. La puesta de largo del plan ha coincidido, sin embargo, con una protesta del sindicato CSIF de la Policía Local, que se ha concentrado con pancartas durante el acto para denunciar los "incumplimientos" del Ayuntamiento con el Plan de Ordenación de la plantilla.

El dispositivo, en marcha desde el pasado 11 de mayo, presta cobertura desde las 10.00 horas hasta las 07.00 horas del día siguiente y, en esta primera fase, está integrado por 45 agentes de servicio ordinario, entre ellos cinco mandos policiales, adscritos en exclusiva a la Platja de Palma. A partir del 16 de junio se sumarán otros 50 policías en prácticas procedentes de la convocatoria de 170 nuevas plazas impulsada en 2025. Con ello, el operativo alcanzará los 95 efectivos a lo largo de la temporada.

Presentación este viernes del dispositivo de seguridad de Platja de Palma. / Cort

Martínez ha defendido que no se trata de refuerzos puntuales desviados de otras unidades, sino de equipos estables destinados específicamente a esta zona, lo que, según ha dicho, permitirá una respuesta "más rápida", una mejor coordinación y un conocimiento más directo de los problemas de la Platja de Palma. El alcalde ha enmarcado la seguridad como "una de las grandes prioridades del equipo de gobierno" y ha subrayado que el objetivo es garantizar "la seguridad, el civismo y la convivencia".

El operativo incluirá patrullas a pie, móviles y de paisano, además del apoyo de unidades especializadas como la Unidad Motorizada, el GAP, la Unidad de Intervención Inmediata, la Policía Montada y la Patrulla Verde, en coordinación con la Policía Nacional. A ello se sumarán servicios extraordinarios financiados con cargo al Impuesto de Turismo Sostenible, que permitirán aumentar la presencia policial en los distintos turnos.

2.500 actas en verano de 2025

Durante la presentación, el alcalde también ha puesto en valor la Ordenanza Cívica, que, según ha recordado, permitió tramitar cerca de 2.500 actas el pasado verano en la Platja de Palma y s’Arenal. Ha citado entre los principales focos de actuación la venta ambulante ilegal, el consumo de alcohol en la vía pública, la seguridad vial, los ruidos y otras conductas incívicas.

El plan se acompaña además de una batería de mejoras materiales. El Ayuntamiento ha recuperado la oficina policial de la plaza de les Meravelles como punto de atención ciudadana con cuatro agentes específicos, prevé ampliar la videovigilancia hasta 21 cámaras, incorporar tres nuevos drones y sumar 27 nuevos vehículos patrulla, de los que 17 ya están en servicio. También se han adjudicado siete coches patrulla eléctricos y un furgón policial también eléctrico.