Dino Golf pide seguir abierto este verano hasta que arranquen las obras del gran parque de Platja de Palma

La empresa que explota Dino Golf en Platja de Palma ha pedido al Ayuntamiento que le permita seguir abierta durante este verano hasta que arranquen las obras del futuro gran parque urbano previsto en ese espacio, una actuación que, según los planes municipales, debería empezar a finales de este año.

Amrum Beach Club S.L., titular de la concesión, sostiene que inició la temporada amparada por renovaciones administrativas del propio Ayuntamiento. En un comunicado difundido este viernes, la empresa asegura que Cort renovó en 2025 el canon de la concesión para el ejercicio 2026 y que además expidió la licencia de ocupación de vía pública con vigencia hasta octubre de este año.

También afirma contar con un certificado de cumplimiento de la normativa acústica que acreditaría, mediante sonometría, que las instalaciones se ajustan a los niveles de ruido legalmente establecidos.

Con ese respaldo administrativo, la empresa defiende que actuó como "cualquier operador responsable": realizó inversiones para poner a punto las instalaciones, contrató a la plantilla y cerró acuerdos de mantenimiento propios del inicio de temporada. Por eso advierte de que un cierre inmediato provocaría perjuicios económicos no solo para la concesionaria, sino también para los trabajadores contratados y los proveedores.

Hay que recordar que la Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma puso en marcha el pasado miércoles el expediente para extinguir la concesión administrativa de Dino Golf, un paso que aboca al cierre de las instalaciones en las próximas semanas.

Amrum Beach Club asegura que respeta el proceso administrativo de extinción de la concesión y que comparte el interés público de transformar ese ámbito en un gran parque verde para la ciudadanía. Sin embargo, sostiene que la licitación anunciada para las obras no implica un inicio inmediato de los trabajos, por lo que considera que un cierre anticipado este verano "generaría perjuicios económicos concretos".

La petición de seguir abierta llega en un momento delicado para el complejo. El Ayuntamiento ya ha aprobado el proyecto básico para crear en ese entorno un gran pulmón verde de 35.000 metros cuadrados en el antiguo Dino Golf. La actuación prevé eliminar las actuales instalaciones y reconvertir el solar en un gran parque público conectado con el Parc del Llaüt.

La empresa subraya además que Dino Golf lleva más de veinte años formando parte del paisaje de la zona y que durante todo ese tiempo ha mantenido, según su versión, un perfil de ocio familiar y responsable, sin denuncias vecinales.

Querella por ruidos

En el comunicado, la concesionaria también pone el foco en la querella presentada por la vía penal contr2a un técnico municipal por ruidos en el Amrum Beach Club, el local integrado en el complejo. A la empresa le "llama la atención" que esa denuncia llegara después de que los medios publicaran el vencimiento de la concesión del Dino Golf.

Hay que recordar además que en abril de este año el departamento de actividades ordenó cerrar este local de ocio al constatar niveles excesivos de ruidos. El informe pone de manifiesto que los agentes encontraron dos altavoces que no se encontraban conectados con un limitador de sonido, como es preceptivo.