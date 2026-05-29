Calles cortadas y buses desviados: así afectarán la carrera Ponle freno y la protesta de autónomos al centro de Palma

Un fin de semana con cortes de tráfico, desvíos de la EMT y restricciones en pleno centro obligará a muchos conductores y usuarios del bus a cambiar sus planes. La carrera ‘Ponle Freno’, la manifestación de autónomos y las obras nocturnas en Santa Catalina alterarán la movilidad en Palma desde este sábado y hasta la próxima semana.

La carrera ‘Ponle Freno’ cortará el centro este sábado

La primera gran afección llegará este sábado 30 de mayo con la celebración de la carrera ‘Ponle Freno’, que obligará a activar un dispositivo especial de tráfico entre las 20.00 y las 23.00 horas, aproximadamente.

Durante esa franja, quedará cerrada la circulación en la avenida Adolfo Suárez, por lo que el tráfico procedente de la autopista Ma-19 será desviado hacia Avingudes y viceversa. También se cerrarán la avenida Antoni Maura, Jaume III a la altura del Passeig Mallorca y la vía Roma a la altura de Avingudes.

La prueba arrancará en el Parc de la Mar y recorrerá algunas de las zonas más transitadas del centro: Antoni Maura, Passeig des Born, Unió, Rambles, Oms, Sant Miquel, plaça Major, Colom, plaça de Cort, Palau Reial, la zona de Dalt Murada y Porta des Camp.

Cambios en parkings y Bicipalma

Las restricciones también afectarán a varios aparcamientos. La salida del parking del Parc de la Mar hacia la autovía permanecerá cerrada, aunque se mantendrá habilitada la salida por Antoni Maura hacia el Passeig de Sagrera.

Además, la salida hacia Ramblas del parking de la plaça Major quedará interrumpida durante el paso de la carrera. También se retirarán bicicletas de Bicipalma en la estación situada en la avenida Gabriel Alomar.

Manifestación de autónomos el domingo por la mañana

El domingo 31 de mayo, el centro volverá a registrar restricciones por la manifestación convocada por el colectivo de autónomos. Las afecciones están previstas entre las 11.00 y las 14.30 horas, aproximadamente.

Durante el paso de la marcha se cerrarán varias vías, entre ellas Jaume III en dirección centro, Unió en ambos sentidos, Ramblas hacia Avingudes y Conqueridor en dirección Cort.

El recorrido de la concentración partirá de la plaza de Sa Feixina y continuará por Passeig Mallorca, Jaume III, Unió, Ramblas, Oms, Sant Miquel, la plaza del Banc de s’Oli, Sindicat, Colom, plaça de Cort, Costa de Santa Domingo y carrer de la Constitució.

También durante el paso de la manifestación permanecerá cerrada la salida hacia Ramblas del parking de la plaça Major.

Líneas de la EMT desviadas

La EMT Palma modificará temporalmente varias líneas de autobús por las restricciones de tráfico.

El sábado, entre las 20.00 y las 23.00 horas, circularán desviadas en ambos sentidos las líneas L3, L4, L7 y L20.

También se verán afectadas las líneas L25 y L35, que cambiarán su punto de inicio y final de ruta. Ambas lo harán en la parada 206, situada en la avenida de Portugal, delante de los Institutos.

La línea L30 quedará directamente sin servicio desde el inicio del corte de tráfico y hasta la finalización del servicio. Durante las restricciones, quedarán fuera de servicio las paradas 104, 54, 53, 1048, 986, 7, 453, 1982, 105, 52, 106, 107, 50 y 108.

El domingo, entre las 11.00 y las 14.30 horas, también habrá cambios en la red de la EMT por la manifestación de autónomos.

Las líneas afectadas serán la L3, L4, L7, L20, L25 y L35. En concreto, las líneas L3 y L35 tendrán inicio y final de ruta en la parada 206, en la avenida de Portugal, frente a los Institutos.

Durante la manifestación quedarán sin servicio las paradas 7, 986, 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50 y 108.

Obras nocturnas en Santa Catalina desde el domingo

A los cortes del fin de semana se suman las obras de asfaltado en Santa Catalina, que empezarán la noche del domingo 31 de mayo. Los trabajos afectarán a las calles Comte de Barcelona, plaza Progrés y Espartero.

Estas vías permanecerán cerradas al tráfico entre las 21.00 y las 06.00 horas durante las noches que duren las actuaciones. La previsión es que los trabajos finalicen el viernes 5 de junio a las 6.00 horas.

Más buses desviados por el asfaltado

Por las obras en Santa Catalina, las líneas 4, 5, 29, 40, 46 y 47 circularán desviadas por avenida Argentina, Passeig Marítim y Monsenyor Palmer.

Las líneas 5 y 40 harán final de ruta en una parada provisional que se habilitará en la calle Teodor Llorente. Por su parte, la línea 29 regulará en la parada P569 Argentina-sa Feixina.

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Durante las horas de asfaltado, estarán fuera de servicio las paradas de plaza del Progrés, Comte de Barcelona y Caro para las líneas afectadas.