Amics de la Terra carga contra Cort por la tala de arbustos en Plaza Patines y recuerda el caso de los Bellasombra: «No han aprendido nada»
La entidad ecologista deplora la política del Ayuntamiento de Palma, que, según denuncia, consiste en "arrasar vegetación arbustiva consolidada", y acusa a Cort de mostrar una "clara aversión al arbolado de la ciudad" tras el derribo de árboles en la plaza Berenguer de Palou
Amics de la Terra ha vuelto a defender la importancia de los árboles en Ciutat tras la polémica tala de una amplia zona de arbustos en la céntrica plaza Patines de Palma. La entidad ecologista ha recordado el sonado caso de la plaza Llorenç Villalonga, donde Cort taló 17 bellasombra pese a las protestas vecinales, que cayeron en saco roto ante la terquedad del Ayuntamiento de Palma.
"Creíamos que, después del desaguisado cometido en la plaza Llorenç Villalonga con la tala de los Bellasombra, el Ayuntamiento habría tomado nota acerca de las actuaciones que generan indignación vecinal, pero parece que no hay límites en la desafortunadísima gestión del patrimonio vegetal de la ciudad", explica Amics de la Terra en un comunicado.
Amics de la Terra sostiene que no es aceptable "intentar solventar un problema social destruyendo plantas que son de toda la ciudadanía", recordando que el Ayuntamiento actúa como gestor temporal del patrimonio vegetal, y no como su "dueño y señor".
La entidad ecologista deplora la política de Cort que según denuncia, consiste en "arrasar vegetación arbustiva consolidada", y los acusa de mostrar una "clara aversión al arbolado de la ciudad".
El colectivo se pregunta "de dónde salen las órdenes de ensañarse con una vegetación arbustiva que contribuye a refrescar el ambiente y genera bienestar ciudadano". A su juicio, si las decisiones proceden del departamento de parques y jardines, esto evidenciaría una gestión "mecánica y ajena a cualquier sensibilidad" hacia el arbolado; mientras que, si provienen de otras áreas municipales, el servicio de parques y jardines quedaría reducido a un "mero convidado de piedra" en la toma de decisiones.
Amics de la Terra sostiene que no es aceptable "intentar solventar un problema social destruyendo plantas que son de toda la ciudadanía", recordando que el Ayuntamiento actúa como gestor temporal del patrimonio vegetal, y no como su propietario. La entidad critica además la justificación municipal de algunas actuaciones, que, según afirma, se ha convertido en un "mantra" para justificar intervenciones en el arbolado, como ocurrió en el caso de los Bellasombra, aludiendo a la presencia de personas sin hogar bajo los árboles.
Asimismo, la organización ha recibido quejas vecinales por podas recientes en ejemplares de Platanus x hispanica y Sophora japonica, realizadas en periodos de nidificación de aves como el gorrión común (Passer domesticus) y el mirlo (Turdus merula), especies especialmente sensibles o en regresión en algunos entornos urbanos.
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