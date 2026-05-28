Ultimátum de los socorristas de Palma al Ayuntamiento: "La seguridad no está garantizada en las playas"

Los socorristas de Palma han llevado este jueves su malestar hasta la plaza de Cort y al pleno del Ayuntamiento para denunciar el "deterioro" de las playas del municipio y advertir de que, si no hay cambios inmediatos, irán a la huelga a partir del 23 de junio para dejar claro a la ciudadanía que "la seguridad no está garantizada en las playas de Palma".

La protesta la ha encabezado la Unión de Socorristas, que ha lanzado un ultimátum al Ayuntamiento de Palma por la falta de soluciones tras años de reclamaciones. El colectivo denuncia carencias en accesibilidad, seguridad e higiene, además de falta de medios, balizamientos deficientes, robos y ausencia de infraestructuras básicas en varios arenales de Palma.

Un momento de la protesta celebrada este jueves en la plaza de Cort. / DM

Su portavoz, Christian Melogno, ha intervenido en el pleno para poner ejemplos concretos de esa situación. Ha asegurado que Platja de Palma no tiene aseos públicos, que hay playas que todavía no son accesibles y que esa carencia les afecta de lleno porque son ellos, o los propios familiares, quienes acaban trasladando "en brazos" a personas que llegan en silla de ruedas. También ha denunciado que faltan casetas de curas y balizamientos que separen con claridad la zona de baño del espacio destinado a embarcaciones.

A ello se suma, según ha relatado, un problema creciente de inseguridad. "A un compañero le robaron la mochila, y a mí me rompieron el cristal del coche en Can Pere Antoni y me robaron la mochila", ha explicado Melogno ante los regidores del Consistorio.

Accesibilidad, balizas y residuos peligrosos

Posteriormente la Unión de Socorristas ha publicado una nota de prensa en la que denuncia playas con pasarelas inadecuadas para personas con movilidad reducida, ausencia de baños, suciedad, residuos peligrosos, robos constantes y problemas de balizamiento que ponen en riesgo la convivencia entre bañistas y barcos. También sostiene que siguen existiendo puestos insuficientes, falta de medios y una evidente dejadez institucional en uno de los espacios más sensibles y concurridos de la ciudad.

Los socorristas consideran "inadmisible" que, pese a las reuniones mantenidas con responsables municipales, las mejoras prometidas sigan sin ejecutarse. Por eso exigen medidas urgentes, concretas y verificables y avisan de que, si no hay avances inmediatos, endurecerán la protesta con una huelga a partir del 23 de junio, la víspera de de la noche de Sant Joan.