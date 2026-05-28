Palmario
Toni Gili amenaza la hegemonía de Fulgencio Coll en Cort
Planea el nombre del actual portavoz de Vox en el Consell para encabezar la candidatura a la alcaldía de Palma en sustitución del general
Fulgencio Coll es la opción más tangible para repetir al frente de la candidatura de Vox a la alcaldía de Palma en las elecciones municipales de mayo de 2027, pero planean otros nombres. Uno de ellos es el de Toni Gili, actual portavoz del partido en el Consell de Mallorca. De cara a los comicios de 2023 Jorge Campos ya maniobró para situar a Gili en Cort y desplazar así a Coll, por el que siente una indisimulada animadversión. La intriga de Campos no cuajó y el general retirado continuó al frente del grupo municipal.
Impaciencia con la dirección nacional
Sea como fuere, en Vox Baleares empieza a cundir la impaciencia porque la dirección nacional sigue sin designar a los candidatos y no se prevé que lo haga a corto plazo. Lo que abona el terreno a la especulación y resta autoridad a quienes como Coll afrontan el último año de la legislatura pensando en la siguiente, hasta el punto de que se imagina siendo alcalde.
Buen rollo, aplausos y foto de grupo
Gili acudió el lunes al Ayuntamiento para escuchar la intervención de Coll en el debate de la ciudad, junto con otros líderes de Vox en el Parlament. Hubo buen rollo, aplausos y todos posaron para la foto. Si la de Gili fue una visita esporádica o el principio de una relación estable con el Ayuntamiento se verá en las próximas semanas. O meses.
La presencia de negueruela en Cort escandaliza al PP
En el PP las cosas están claras: Jaime Martínez es el candidato y el partido se prepara para una victoria que considera segura. Sin embargo, también encuentran razones para la ofensa. Como la presencia en el Ayuntamiento de Iago Negueruela, secretario general del PSOE de Palma, para ofrecer ruedas de prensa. «Yo no pisé Cort hasta que gané las elecciones. Y Negueruela ni siquiera es candidato», se oyó decir al alcalde ayer. Competía en indignación con su mano derecha, Javier Bonet, después de que el socialista volviera a comparecer en la sala de prensa de Cort. «No es nadie», remataron.
¿Recado a Javier Bonet?
El pasado jueves la Comisión de Economía previa al pleno discurría como de costumbre hasta que Mercedes Celeste informó de que Cort ha incumplido la regla de gasto y lo atribuyó, entre otras cosas, a la compra de GESA. La frase hizo sonreír a los regidores socialistas, que vislumbran grietas en el equipo de gobierno: «Ha sido un recado a Javier Bonet».
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