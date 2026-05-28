Palma prohíbe definitivamente nuevas plazas de alquiler turístico en todo el municipio

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado definitivamente este jueves la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en viviendas en todo el municipio, una medida impulsada por el equipo de gobierno del PP que ha contado con el apoyo de PSOE, Més per Palma y Podemos (crítico y con matices= y con el único voto en contra de Vox.

La decisión se articula a través de una modificación puntual del Plan General de 2023 para declarar todo el término municipal como zona única no apta para la comercialización de estancias turísticas en viviendas (ETV). Con este cambio, Cort blinda el techo actual de 4.473 plazas repartidas en 632 inmuebles y cierra la puerta a cualquier incremento futuro.

La fotografía actual del alquiler turístico en viviendas en Palma se reparte entre 381 inmuebles en Palma capital, 76 en Platja de Palma-Can Pastilla y 175 en suelo rústico. A partir de ahora, además de impedir nuevas plazas, la modificación urbanística bloqueará la renovación de las ETV no permanentes y evitará también la reubicación o traslado de plazas autorizadas a otros emplazamientos, al dejar de existir la condición urbanística de zona apta.

El equipo de gobierno ha defendido la medida como una herramienta para frenar la presión sobre el mercado residencial y abrir la puerta a una reducción progresiva del número de plazas turísticas a medida que se produzcan bajas definitivas. Es decir, el objetivo no es solo congelar el número actual, sino ir rebajándolo con el paso del tiempo.

Vox se queda solo

La izquierda ha votado a favor, pero no ha ahorrado reproches al alcalde, Jaime Martínez, por considerar que la iniciativa llega tarde y se queda corta ante la gravedad de la crisis habitacional. PSOE, Més y Podemos han coincidido en que limitar nuevas ETV va en la buena dirección, aunque han advertido de que por sí sola no resolverá el problema de acceso a la vivienda en Palma.

En el extremo opuesto, Vox se ha quedado solo rechazando la propuesta. La formación ha sostenido que el alquiler turístico ilegal tiene un impacto muy pequeño sobre la emergencia habitacional que sufre Palma y ha negado que este fenómeno explique por sí mismo la falta de vivienda asequible en la ciudad.