Palma pierde su Orgullo: se cancela la fiesta Flexas tras 21 ediciones

Varapalo enorme para los palmesanos. Tras el enfrentamiento del Ayuntamiento de Palma con Ben Amics por la transformación de la verbena del Orgullo en un "tardeo turístico vacío de reivindicación", otra fiesta muy vinculada al colectivo LGTBI, la del Bar Flexas, ha anunciado su cancelación tras 21 ediciones al no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Palma. La organización alega la "imposibilidad de garantizar condiciones sostenibles y seguras".

Los organizadores Pepa Charro, conocida popularmente como La Terremoto de Alcorcón, y Xavier de las Heras han asegurado en un comunicado que la decisión no ha sido "nada fácil" y han enviado un recado al Ayuntamiento de Palma: "Durante años hemos sostenido y mimado este proyecto con muchísimo esfuerzo. Pero la realidad es que una producción de esta magnitud no puede recaer únicamente sobre dos personas sin una mayor implicación institucional que permita garantizar unas condiciones sostenibles y seguras para todas".

El año pasado, el evento reunió a alrededor de 15.000 personas en una celebración que ya forma parte de la identidad de la ciudad. Esa dimensión también ha hecho que los organizadores sientan la "responsabilidad que implica organizar un evento tan multitudinario en un espacio público como el Parc de la Mar".

"Seguridad, producción, infraestructuras, coordinación técnica, permisos, seguros, prevención y logística son aspectos que hoy exigen recursos y estructuras cada vez mayores", apuntan en el comunicado

Los organizadores lamentan que Palma no cuide su fiesta. Señalan que el Ayuntamiento cuenta con diferentes líneas de apoyo público destinadas a actividades culturales, eventos y proyectos de ciudad, y que un proyecto como la fiesta Flexas, que lleva más de veinte años "activando espacios públicos, creando tejido cultural y reuniendo a miles de personas" también merece ser "escuchado, cuidado y acompañado".

Pepa Charro y Xavier de las Heras apuntan que la cancelación también surge "por respeto a la ciudad, su gente, al equipo del Ayuntamiento y a nosotros mismos", ya que consideran que es mejor pausar antes que "asumir unas condiciones inviables e incoherentes".

Los organizadores dan las gracias a todos los "artistas, colaboradores, amigos, familia, criaturitas, purpurinas, plumas y seres humanos, vegetales y minerales" que han formado parte de la larga historia del Flexas, y esperan que este punto y seguido sirva para abrir una "reflexión más amplia sobre cómo se sostienen los proyectos culturales independientes que dan vida a Palma más allá de lo institucional y lo comercial".

El comunicado finaliza parafraseando al fallecido Fernando Estrella: "Nos hemos ido, nos hemos venío y nos lo hemos pasado de puta madre…", y aseguran que este adiós es un hasta luego: "La purpurina no caduca, tenemos mucha almacenada en nuestros corazones. Nos volveremos a encontrar en otras fiestas Flexas".