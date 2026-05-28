Los hoteleros reivindican su contribución a la transformación de la ciudad de Palma

En un acto celebrado esta noche en el Castillo de Bellver, la Asociación Hotelera de Palma ha celebrado su 50 aniversario. A la celebración han acudido alrededor de unas 200 personas, entre ellas la presidenta del Govern, Marga Prohens y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Además de celebrar el medio siglo de existencia el acto ha servido para reivindicar la función que representa el sector hotelero para conseguir una transformación de la ciudad de Palma. Y por ello, se ha querido rendir un merecido homenaje a los que han contribuido a llevar a cabo estos cambios necesarios.

El presidente de la Asociación Hotelera de Palma, Francisco Serrano, ha recordado en su intervención que la celebración de esta noche es algo más que un aniversario, ya que representa medio siglo de historia compartida, de un enorme esfuerzo, de una labor de transformación y sobre todo un compromiso con la ciudad. Por ello, ha agradecido la visión y la valentía de muchos emprendedores que decidieron abrir Palma al exterior y con ello contribuir a crear una ciudad llena de oportunidades para miles de familias. “Si hoy Palma es un referente turístico internacional, abierta 365 días al año, es gracias a la visión, al trabajo y a la valentía de los que nos precedieron”.

Serrano también ha defendido un modelo turístico que se basa en la calidad, la excelencia, la sostenibilidad y la responsabilidad. Ha destacado el trabajo de los hoteles asociados, a los que ha definido como “los verdaderos protagonistas de esta histórica historia” y también ha querido resaltar la puesta en valor, la capacidad de adaptación y el compromiso con el trabajo asociativos.

No se ha olvidado en su dicurso de las administraciones públicas y ha asegurado que la industria turística de Palma de cara al futuro precisa una visión compartida de la ciudad, con una gestión “valiente, rigurosa y comprometida”.

Durante la celebración se ha hecho entrega de las medallas de oro, que este año se ha querido reconocer tres figuras esenciales en la historia del turismo de Palma y su tránsito hacia la calidad.

La primera medalla se ha otorgado a título póstumo a Marilén Pol, que ha sido calificada como figura clave dentro del asociacionismo hotelero de Palma. La medalla la ha recibido su familia y la entrega ha supuesto un momento muy emotivo.

La otra medalla la ha recibido Javier Vich, expresidente de la Asociación Hotelera de Palma y actual presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. Se ha querido reconocer sus 20 años de dedicación al sector hotelero. Vich ha reivindicado también el papel fundamental que juegan los hoteleros en la transformación de Palma como destino internacional y ha abogado también por una apuesta decidida por una industria de calidad.

La tercera medalla de oro ha sido entregada a Gonzalo Echevarría, otra destacada figura de la asociación hotelera. No ha podido estar presente en el Castillo de Bellver, pero ha agradecido el premio en una intervención a través de un vídeo. Ha destacado la labor desarrollada por la asociación en este último medio siglo.

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La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha agradecido la labor importante que ha realizado la asociación hotelera desde que se fundó hace ahora medio siglo y ha destacado el papel que ha desarrollado para contribuir a que Palma sea una ciudad admirada por el resto del mundo. Ha asegurado también que el futuro de Baleares pasa por “el talento, el esfuerzo y el diálogo de nuestro sector turístico”, pero ha insistido en que la industria debe ir dirigida a la calidad.