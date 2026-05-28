Una famosa firma de moda juvenil abre nueva tienda en Jaime III y refuerza el tirón comercial de Palma

La firma de moda Brownie continúa ampliando su presencia en Palma con la apertura de una nueva tienda en Avenida Jaime III, una de las principales zonas comerciales de la ciudad y una de las más demandadas por las marcas del segmento high street y premium. El nuevo establecimiento cuenta con una superficie total de 248 metros cuadrados, distribuidos entre planta baja y sótano. Se trata de un espacio de dimensiones poco habituales en esta avenida, donde predominan locales comerciales más reducidos y con escasa disponibilidad.

La firma de moda Brownie continúa ampliando su presencia en Palma con la apertura de una nueva tienda en Avenida Jaime III. / CBRE

Con esta apertura, la marca suma un tercer punto de venta en Palma, donde ya estaba presente en la calle San Miguel y en El Corte Inglés, y refuerza su estrategia de crecimiento en ubicaciones consideradas estratégicas por el sector retail. La operación de alquiler ha sido asesorada por CBRE, consultora inmobiliaria especializada en el mercado comercial, que destaca el creciente interés de operadores nacionales e internacionales por implantarse en los principales ejes comerciales de la capital balear.

En los últimos años, Jaime III ha consolidado su posición como uno de los espacios comerciales más cotizados de Palma, impulsado por el aumento del turismo, la presencia de marcas internacionales y la limitada oferta de locales disponibles. Esta combinación ha convertido la zona en uno de los enclaves más competitivos del mercado high street en Baleares.

La llegada de nuevas marcas a este eje comercial se ha intensificado recientemente con operaciones vinculadas al sector de la moda, la joyería y los complementos. Entre ellas figura también la apertura de Pandora en 2025, situada cerca del nuevo establecimiento.

Según explica Tonia Vera, directora de CBRE en Baleares, la limitada disponibilidad de espacios en Jaime III sigue impulsando el interés de las marcas por asegurar presencia en esta zona, considerada una de las principales referencias comerciales de Palma.

Fundada como una firma de origen familiar, Brownie cuenta actualmente con más de 120 puntos de venta repartidos en nueve países y se ha consolidado dentro del segmento de moda juvenil. La compañía mantiene una estrategia centrada en ampliar su presencia en ubicaciones urbanas con alta afluencia comercial y turística.