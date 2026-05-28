Una famosa firma de moda juvenil abre nueva tienda en Jaime III y refuerza el tirón comercial de Palma
El nuevo local, de 248 metros cuadrados, se suma al auge de aperturas en uno de los ejes comerciales con menor disponibilidad de espacios en la capital balear
La firma de moda Brownie continúa ampliando su presencia en Palma con la apertura de una nueva tienda en Avenida Jaime III, una de las principales zonas comerciales de la ciudad y una de las más demandadas por las marcas del segmento high street y premium. El nuevo establecimiento cuenta con una superficie total de 248 metros cuadrados, distribuidos entre planta baja y sótano. Se trata de un espacio de dimensiones poco habituales en esta avenida, donde predominan locales comerciales más reducidos y con escasa disponibilidad.
Con esta apertura, la marca suma un tercer punto de venta en Palma, donde ya estaba presente en la calle San Miguel y en El Corte Inglés, y refuerza su estrategia de crecimiento en ubicaciones consideradas estratégicas por el sector retail. La operación de alquiler ha sido asesorada por CBRE, consultora inmobiliaria especializada en el mercado comercial, que destaca el creciente interés de operadores nacionales e internacionales por implantarse en los principales ejes comerciales de la capital balear.
En los últimos años, Jaime III ha consolidado su posición como uno de los espacios comerciales más cotizados de Palma, impulsado por el aumento del turismo, la presencia de marcas internacionales y la limitada oferta de locales disponibles. Esta combinación ha convertido la zona en uno de los enclaves más competitivos del mercado high street en Baleares.
La llegada de nuevas marcas a este eje comercial se ha intensificado recientemente con operaciones vinculadas al sector de la moda, la joyería y los complementos. Entre ellas figura también la apertura de Pandora en 2025, situada cerca del nuevo establecimiento.
Según explica Tonia Vera, directora de CBRE en Baleares, la limitada disponibilidad de espacios en Jaime III sigue impulsando el interés de las marcas por asegurar presencia en esta zona, considerada una de las principales referencias comerciales de Palma.
Fundada como una firma de origen familiar, Brownie cuenta actualmente con más de 120 puntos de venta repartidos en nueve países y se ha consolidado dentro del segmento de moda juvenil. La compañía mantiene una estrategia centrada en ampliar su presencia en ubicaciones urbanas con alta afluencia comercial y turística.
- Ya hay fecha para la inauguración oficial de la discoteca-restaurante Mar Salada, que regresa al nuevo Club de Mar de Palma
- Palma da luz verde a un gran parque de 35.000 metros cuadrados en el antiguo Dino Golf de s'Arenal
- En Ciudad Jardín hay caravanas dedicadas al alquiler turístico, cambian de ocupantes, pero no de lugar
- Nuevas restricciones en la Zona de Bajas Emisiones de Palma a partir de 2027: vetados los coches con etiqueta B
- Palma lanzará un plan de rehabilitación para barrios vulnerables que arrancará en Son Gotleu
- Jaime Martínez anuncia la creación del Área Metropolitana de Palma con Calvià, Marratxí y Llucmajor
- Retoman tras cinco años las obras del Baluard del Príncep de Palma y sacan toneladas de basura del recinto
- Sa Feixina amanece teñida de rojo ante el fracaso de la concentración neofascista de Núcleo Nacional