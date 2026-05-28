Denuncian por la vía penal a un técnico del Ayuntamiento de Palma por ruidos en el 'beach club' del Dino Golf

Un vecino de la Platja de Palma ha puesto una denuncia por la vía penal contra un técnico del Ayuntamiento por ruidos en el Amrum Beach Club, un local que forma parte del complejo del Dino Golf. Se trata de un hecho inusual porque la gran mayoría de este tipo de conflictos se resuelven presentando recursos contenciosos administrativos contra el Consistorio, no mediante acciones penales que invariablemente deben ir dirigidas contra una persona física.

Precisamente la Junta de Govern de Cort puso ayer en marcha el expediente para extinguir la concesión administrativa de Dino Golf, un paso que aboca al cierre de las instalaciones en las próximas semanas y que allana el terreno para ejecutar el gran parque urbano previsto en ese espacio. La decisión se adopta después de constatar que el plazo concesional, fijado en 30 años desde la recepción de las obras, finalizó el 27 de julio de 2024.

La empresa concesionaria, denominada precisamente Amrum Beach Club, pidió en 2020 una ampliación del plazo de cuatro años y cinco meses, una solicitud que no ha sido resuelta de forma expresa y que actualmente está impugnada por la vía judicial. Antes de adoptar la resolución definitiva, el Ayuntamiento ha acordado abrir un trámite de audiencia de diez días para que la entidad interesada pueda presentar alegaciones y la documentación que considere oportuna.

Aunque el Consistorio prevé que todas las instalaciones estarán cerradas en unas semanas, la denuncia penal puede continuar su recorrido. En este sentido, Cort defiende que la Policía Local ha inspeccionado el 'beach club' y que en abril de este año el departamento de actividades ordenó cerrar este local de ocio al constatar niveles excesivos de ruidos.

El informe pone de manifiesto que los agentes encontraron dos altavoces que no se encontraban conectados con un limitador de sonido, como es preceptivo. Se trata de dos amplificadores instalados en la terraza que provocaban molestias cuando actuaba un DJ. Del mismo modo, se requirió a la concesionaria documentación para comprobar que tenía permiso para continuar con su actividad.

Un pulmón verde de 35.000 metros cuadrados

Está previsto que las obras para transformar el Dino Golf en un gran parque público de 35.000 metros cuadrados arranquen en diciembre. La operación plantea la reforma y renaturalización integral de este ámbito con el objetivo de convertirlo en "un espacio verde abierto, inclusivo y pensado para el uso ciudadano durante todo el año".

El futuro parque reforzará además su conexión con el Parc del Llaüt, de forma que ambos espacios queden integrados en un único conjunto continuo de zonas verdes, áreas de estancia y espacios para la actividad física y la convivencia.