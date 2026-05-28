Cort lamenta la cancelación de la fiesta del Flexas pese a ofrecer 45.000 euros y la contratación de los artistas

La cancelación de la fiesta del 22º aniversario del Bar Flexas, prevista en Parc de la Mar en julio, ha supuesto otro mal trago para el Ayuntamiento de Palma, ya cuestionado por la negativa de Ben Amics a organizar la verbena del Orgullo. El regidor de Cultura, Javier Bonet, ha lamentado este jueves en el pleno la suspensión del evento, anunciada por los organizadores una hora antes, y ha defendido que Cort ha intentado sostener la celebración "hasta el último momento" con apoyo económico, técnico y logístico.

Bonet ha explicado que el Ayuntamiento había incrementado la subvención nominativa al Flexas de 20.000 a 25.000 euros, situándola entre las más altas del área de Cultura, y que desde hace dos meses mantenía contactos constantes con la organización, encabezada por Pepa Charro, para tratar de sacar adelante la cita. Según ha relatado, los responsables del evento les trasladaron hace unas semanas que 25.000 euros no bastaban, por lo que el Consistorio subió la cifra hasta los 45.000 euros a los que se sumarían otros 15.000 del Consell.

El concejal ha asegurado que el Consistorio intentó rebajar al máximo la carga de costes asumidos por la organización, poniendo a disposición medios de Policía Local y Protección Civil para que la aportación municipal se destinara sobre todo a la contratación artística y no a cuestiones de seguridad. Aun así, ha dicho, los promotores acabaron concluyendo que era "imposible· organizar con garantías una fiesta que mueve a unas 15.000 personas por "responsabilidad".

Ante esa situación, el regidor de Cultura ha subrayado que el Ayuntamiento llegó a ofrecer además hacerse cargo de la contratación de los artistas, aunque para cumplir con los plazos administrativos eso habría obligado a aplazar la emblemática fiesta a agosto.

Una última llamada a Pepa Charro

Bonet ha revelado asimismo que este mismo jueves ha hablado por teléfono con Charro para realizar "un último intento", pero que la respuesta ha vuelto a ser negativa. "Lamentamos que no se haga", ha dicho, antes de pedir "disculpas a los ciudadanos" como responsable de Cultura. También ha admitido que desconoce si detrás de la cancelación hay solo motivos económicos o "algo más", aunque ha avanzado que seguirá conversando con los organizadores para tratar de recuperar la cita en 2027.

En paralelo, el Ayuntamiento ha difundido una nota en la que insiste en que la cancelación no responde a desacuerdos ni a condiciones inviables impuestas desde Cort. El Consistorio sostiene que ha habido "acompañamiento continuo" y que, desde el inicio de la legislatura, no solo ha mantenido el apoyo municipal al evento -declarado de interés municipal el año pasado-, sino que lo ha reforzado de manera significativa.