El Club de Mar de Palma abre Cantina Grill, prepara el estreno de los restaurantes Saltao de Mar y Lounge Club de Mar e instala un supermercado Carrefour City en su zona comercial

El Club de Mar ha informado este jueves del inicio una nueva etapa en la marina privada tras completar su proyecto de remodelación, una transformación que abre sus intalaciones a la ciudad de Palma y las consolida como uno de los nuevos enclaves de referencia del Paseo Marítimo de Palma.

Tras la reciente inauguración de sus nuevas pasarelas peatonales, que han permitido reforzar la conexión puerto-ciudad y eliminar barreras históricas entre el recinto y el entorno urbano, comienza a desplegar su nueva oferta de restauración, comercio y experiencias frente al mar. El proyecto incorpora 1.350 metros cuadrados de superficie comercial, distribuidos en 25 espacios, entre los que se encuentra un supermercado Carrefour City y una cuidada selección de tiendas y servicios especializados. La nueva oferta comercial combina boutiques náuticas, moda, joyería y propuestas vinculadas al estilo de vida mediterráneo, integradas en un entorno arquitectónico abierto.

El primer restaurante en abrir sus puertas dentro del nuevo complejo es Cantina Grill, ubicado en el antiguo espacio del Bar de la Marina y dirigido por el chef Perico Cortés. Conocido por su papel en la revitalización de Plaza Gomila con proyectos como Brutus y Bar Bellver, así como por propuestas consolidadas como Patrón Lunares, en Santa Catalina, y Pizzamar y Brismar, en Andratx, Cortés traslada su estilo a un nuevo espacio en primera línea de la marina.

Cantina Grill ofrece desayunos y comidas a diario frente a la marina, con una amplia terraza abierta a los pantalanes y vistas directas al movimiento náutico del club. Su cocina, centrada en la parrilla y en una propuesta informal pero cuidada, se ampliará próximamente con el servicio de cenas, reforzando la oferta gastronómica del recién inaugurado paseo.

Vista del edificio de Mar Salada desde la entrada del aparcamiento del Club de Mar / Miguel Vicens

El regreso de Mar Salada ya tiene fecha

Mar Salada by Crudo es uno de los proyectos más esperados de esta nueva etapa. El histórico Mar Salada regresa con una identidad renovada y un concepto adaptado al nuevo Club de Mar, con un restaurante acristalado con terraza que evolucionará de forma natural a lo largo de la noche. Tras el servicio de cenas, el espacio irá elevando el ambiente para transformarse en un punto de encuentro nocturno, dirigido a un público adulto y sofisticado.

El proyecto está liderado por los empresarios Juan Carlos Oliver “Nono” y Pedro Marrero, figuras reconocidas de la hostelería y la vida nocturna mallorquina. Esta nueva versión mantiene el espíritu social y mediterráneo tan característico del espacio, pero lo reinterpreta desde una mirada más contemporánea. Su inaguración oficial se celebrará el 19 de junio.

José Luis Arrom, director del Club de Mar, con los representantes del Grupo Azotea / Club de Mar Mallorca

Azotea Grupo se suma a la oferta gastronómica de la marina privada

La propuesta de restauración del Club de Mar se completará con nuevos espacios gestionados por Azotea Grupo, uno de los grupos de restauración singular más destacados de España. Estará al frente de Saltao de Mar, un restaurante de inspiración peruano-mediterránea y del lounge Club de Mar.

La llegada de operadores gastronómicos de primer nivel refleja la ambición del club de construir una oferta diferencial, destaca el Club de Mar, capaz de atraer tanto al público local como a visitantes internacionales, y de consolidar el nuevo paseo como un espacio vivo más allá de la actividad estrictamente náutica.

El supermercado Carrefour City abre en la zona comercial del Club de Mar / Club de Mar Mallorca

Eventos y nuevos espacios para vivir el club

El nuevo Club de Mar, con sus nuevas instalaciones, también quiere posicionarse como uno de los lugares más atractivos de la isla para la celebración de encuentros privados, eventos corporativos, celebraciones sociales y experiencias exclusivas. Sus terrazas abiertas, interiores contemporáneos, amplias zonas exteriores y vistas al agua crean un entorno versátil en el que la sofisticación convive con la autenticidad mediterránea.

Para quienes deseen vivir el club de una forma más cercana, una selección de Club Passes permitirá acceder a sus instalaciones durante todo el año, informa el club, manteniendo los valores esenciales de la institución: excelencia, exclusividad y pasión por la cultura náutica. Las áreas privadas reservadas a los socios seguirán siendo una parte fundamental de la identidad del club y de la experiencia que ha definido a su comunidad durante décadas, asegura.