Bronca por el Orgullo en el pleno de Palma: "Ese trapo de colorines que tienen ahí colgado"

La crisis abierta entre el Ayuntamiento de Palma y Ben Amics por la organización del Orgullo 2026 ha tensionado este jueves en el pleno de Cort, donde PSOE, Més per Palma y Podemos han defendido una proposición conjunta "en defensa de los derechos del colectivo LGTBI y de garantía del Orgullo 2026" en un debate bronco y cargado de reproches. La temperatura ha subido cuando la regidora de Vox, Jero Mayans, se ha referido a la bandera arcoíris que exhibían los regidores de izquierdas como "este trapo de colorines que tienen ahí colgado".

La discusión ha llegado apenas minutos después de la intervención del portavoz de Ben Amics, Jan Gómez, que ha acusado al equipo de gobierno de querer convertir el Orgullo en "un pseudotardeo para guiris". Ese malestar ha marcado todo el debate político posterior.

El portavoz de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha elevado el tono contra el alcalde y ha acusado a Cort de haber convertido el Orgullo en "una vergüenza". Ha reprochado al gobierno municipal haber dejado pasar "85 días sin permisos, coordinación ni una llamada" y ha vinculado también al Ayuntamiento con la suspensión de la fiesta del Flexas. "Están convirtiendo Palma en una ciudad en blanco y negro", ha dicho, antes de advertir de que mucha gente siente que este gobierno municipal "no es un Orgullo, sino una vergüenza".

Desde el PSOE, Elena Navarro ha asegurado que no ha habido un problema puntual, sino "una estrategia" iniciada en 2023 con supresión de campañas, recortes en subvenciones, bloqueo de talleres de Palma Educa y, ahora, la ruptura con Ben Amics. A su juicio, el Ayuntamiento ha "desmantelado totalmente las políticas de Igualdad" y ha acabado "mercantilizando el Orgullo".

La respuesta del equipo de gobierno la ha dado la regidora de Participación Ciudadana e Igualdad, Lourdes Roca, que ha lamentado la decisión de Ben Amics de apartarse de la organización, pero ha defendido que el Ayuntamiento seguirá adelante con la celebración. "Cort no permitirá que una decisión unilateral impida la celebración de todo un colectivo", ha afirmado. Según ha sostenido, el Consistorio ha impulsado la tramitación administrativa, ha ofrecido alternativas y ha mantenido margen suficiente para celebrar la revetla. A su juicio, quien "ha decidido abandonar el consenso" ha sido Ben Amics.

Roca también ha negado que el problema haya sido la bandera en la fachada de Cort o la falta de interlocución, y ha asegurado que Ben Amics ha mantenido en todo momento "una posición orientada a la ruptura y no a la búsqueda de soluciones". Incluso ha reprochado a la entidad de no haber acudido al último Consell LGTBI.

En medio del choque, Vox ha endurecido aún más el debate. La regidora Jero Mayans ha atacado frontalmente las políticas LGTBI y ha llegado a referirse a la bandera arcoíris que exhibían los regidores de izquierdas como "este trapo de colorines". También ha cargado contra Ben Amics y ha sostenido que la proposición que se estaba debatiendo "roza la prevaricación" por centrarse, a su juicio, en una sola entidad.

Podemos: "Culpan a las entidades y se lavan las manos"

Por su parte la regidora de Podemos, Lucía Muñoz, ha acusado al equipo de gobierno de eludir responsabilidades. A su juicio, el Ayuntamiento "culpa a las entidades y se lava las manos", trasladando además el mensaje de que "hay derechos que ya no importan".

Muñoz ha defendido que la fiesta del Orgullo no es solo una celebración, sino también "memoria, reivindicación y defensa de los derechos civiles", por lo que ha reclamado al Ayuntamiento que garantice su celebración. "Palma necesita un compromiso real con los derechos humanos", ha zanjado.