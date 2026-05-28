Ben Amics acusa a Cort de querer convertir el Orgullo de Palma en "un pseudotardeo para guiris"

La tensión entre Ben Amics y el Ayuntamiento de Palma por la organización del Orgullo ha subido un peldaño este jueves en el pleno municipal. El portavoz de la entidad, Jan Gómez, ha acusado a Cort de querer transformar la celebración en "un pseudotardeo para guiris" y ha denunciado el "desmantelamiento" de las políticas LGTBI y la precarización de la verbena.

Gómez ha comparecido ante los regidores cuando faltan 30 días para el Orgullo y ha hecho un repaso muy crítico de los últimos meses. Según ha relatado, Ben Amics pidió la solicitud de ocupación de la vía pública para organizar la verbena y no obtuvo respuesta.

El portavoz ha rechazado además el relato del alcalde sobre la suspensión de la verbena. "No, Martínez, no hemos cancelado la verbena por interés electoral o económico. Hemos cancelado la verbena con mucha pena tras más de 20 años de historia en la ciudad", ha dicho.

En su intervención, Gómez ha vinculado este conflicto con un retroceso más amplio en las políticas municipales dirigidas al colectivo. Ha hablado de "desmantelamient"” y ha cuestionado decisiones del Ayuntamiento como la paralización de talleres de Palma Educa. "¿Nos ha vendido como moneda de cambio a Vox?", ha lanzado desde el atril.

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Por su parte, Cort mantiene su intención de celebrar la fiesta aunque sea sin la implicación de esta histórica entidad del movimiento LGTBI en Mallorca. La portavoz municipal, Mercedes Celeste, defendió el miércoles que el Ayuntamiento mantiene "los canales abiertos" con Ben Amics e informó de que se abría el procedimiento para organizar el evento.