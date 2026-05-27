La tala de arbustos en Plaza Patines desata las quejas vecinales por la pérdida de sombra y zona verde

La tala de una amplia zona de arbustos en la céntrica Plaza Patines de Palma ha provocado este miércoles el malestar de vecinos, familias y usuarios habituales de este espacio urbano. A primera hora de la mañana, residentes del barrio y alumnos del cercano colegio Aina Moll se han encontrado con una parte importante de la vegetación de la plaza completamente arrasada, mientras operarios del Ayuntamiento retiraban restos de poda y limpiaban la zona.

Según han explicado los propios trabajadores municipales a algunos vecinos, la actuación se ha llevado a cabo porque entre los arbustos pernoctaban personas sin hogar. Los operarios aseguraron además que durante los trabajos encontraron un colchón y varias jeringuillas ocultas entre la vegetación.

Cort ha eliminado buena parte de la zona verde. / DM

La desaparición de esta zona verde ha generado indignación entre muchas familias del entorno, ya que se trataba de un espacio frecuentado por niños y niñas del barrio y del colegio Aina Moll. Los arbustos proporcionaban sombra y permitían a los menores jugar en una de las pocas áreas resguardadas del sol en una plaza donde, desde hace años, vecinos y usuarios denuncian la escasez de zonas verdes y de sombra.

Reiteradas quejas por la falta de sombra

Las críticas hacia el Ayuntamiento de Palma no son nuevas. Residentes de la zona llevan años reclamando más arbolado y espacios de sombra en Plaza Patines, especialmente durante los meses de calor, sin que hasta ahora se hayan ejecutado soluciones definitivas. Hace dos años, el Consistorio instaló varias pérgolas en la plaza con el objetivo de paliar la falta de sombra, aunque vecinos y usuarios consideran que estas estructuras no han resuelto el problema y siguen siendo insuficientes durante gran parte del día.

Los operarios se han encontrado una jeringuilla. / DM

"Que haya personas sin hogar en la plaza no se soluciona talando los árboles", lamentaba uno de los padres de alumnos del centro educativo, que considera que la actuación "castiga a todos los vecinos" sin abordar el problema social de fondo.

Tras la tala, varios residentes se han puesto en contacto con el Consistorio para pedir explicaciones. Según relatan, desde el Ayuntamiento se les ha trasladado que "esto en un año estará igual" y que la eliminación de los arbustos pretende evitar que "los indigentes se vuelvan a poner ahí".