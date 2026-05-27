Retoman tras cinco años las obras del Baluard del Príncep de Palma y sacan toneladas de basura del recinto

La empresa constructora Rigel Over S.L, ganadora el pasado 15 de abril del concurso convocado por Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha empezado finalmente este lunes las obras del Baluard del Príncep, con el encargo de terminar el proyecto de los arquitectos Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña en la muralla renacentista de Palma, interrumpido en septiembre de 2022. El presupuesto es de 1,6 millones de euros y el plazo de ejecución, de doce meses.

Sin embargo, en los dos primeros días de trabajo, la nueva adjudicataria se ha centrado en trabajos preparatorios para la ejecución de las obras. Ha sacado toneladas de basura acumulada en el recinto, principalmente del puente y de la escalera inacabada que conectará con la plaza Porta del Camp, así como de la cubierta y de las dependencias interiores de la fortificación. Y se ha topado con algunos desperfectos no previstos, como el corte de todas las conexiones eléctricas del futuro centro de interpretación, provocado por los cinco años de abandono de la obra, el derribo de las barreras que protegían las zonas de la obra inacabadas y la okupación del baluarte, bajo el puente y en todas las estancias interiores

Las obras que restan para concluir el Baluard del Príncep son las denominadas fases D y F, en un conjunto que se encuentran 93% de su ejecución, pero que en cinco años de abandono ha sufrido un proceso de degradación muy acelerado. Y ahora se centrarán, por una parte, en la urbanización del foso, las conexiones de saneamiento y la construcción de la escalera y el puente que conectarán la plaza de la Porta del Camp con el foso, unos trabajos apenas iniciados. Y, por otra, en la finalización del edificio del centro de recepción de visitantes, incluyendo revestimiento, iluminación y mobiliario, así como el sistema de recogida de aguas.

Escombros sacados ayer bajo el puento del Baluard del Príncep / Miguel Vicens

La empresa adjudicataria de las obras ha vuelto a cerrar al público todas las partes inacabadas del recinto del Baluard del Príncep, el foso, la conexión inacabada con la plaza Porta del Camp, los espacios interiores y el paseo de ronda, con lo que ahora solo se puede acceder al balcón exterior con vistas al mar y la garita en uno de sus ángulos.

En octubre de 2023, el Ayuntamiento de Palma ya tuvo que retirar toneladas de basura acumulada en el foso del Baluard del Príncep a consecuencia de la acumulación de desperdicios de obras que se vertían en camiones por la noche, aprovechando que el acceso por la Avinguda Adolfo Suárez estaba abierto. Esa limpieza se retrasó muchos meses porque el Ayuntamiento de Palma aseguraba no tener capacidad para entrar al Baluard del Príncep, pues las obras y el mantenimiento era competencia del Ministerio Vivienda y Agenda Urbana. Finalmente, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno central, Cort pudo adecentar la zona. Después de esta actuación se cerró con barreras, aunque no se evitó que personas sin techo ocuparan los arcos debajo del puente o accedieran a los espacios interiores del centro de interpretación rompiendo las puertas.