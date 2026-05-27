PSOE alerta de que la ley ómnibus permitirá que 400 viviendas a precio tasado de Palma se podrán vender a fondos buitre

El PSOE de Palma ha exigido al alcalde, Jaime Martínez, explicaciones de por qué las cerca de 400 viviendas de precio tasado que se construirán en las reservas de suelos estratégicos de Son Bordoy y Son Güells podrán ser compradas por fondos buitre tras la modificación hecha por PP y Vox en el Parlament a través de enmiendas a la ley ómnibus. El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP), Iago Negueruela, ha criticado en rueda de prensa que "mientras el alcalde dice que va a construir vivienda para la gente de aquí, en el Parlament se cambia una norma para pasar esas viviendas a sociedades".

Negueruela ha advertido que, además, se van a endurecer los requisitos para acceder a esas viviendas "excepto si se trata de una sociedad o un fondo buitre, a quienes no se les pide ningún requisito". "En Palma, las viviendas de precio tasado que se tienen que construir tienen nombres y apellidos: Son Bordoy y Son Güells. Queremos preguntarle al alcalde si conocía y es responsable de hacer un cambio a medida", según el secretario general.

Este tipo de viviendas pasarán al mercado libre tras 20 años. "Estos fondos compran para luego vender y hacer negocio. Este es el modelo de Ana Botella de Madrid, este es el modelo del PP de Madrid", ha dicho Negueruela.

Iniciativas al pleno

El secretario general de los socialistas de la capital balear ha repasado los temas que los socialistas llevarán al pleno de mayo, que se celebrará este jueves. "Mes a mes, llevamos al pleno las principales preocupaciones y problemas de la ciudadanía de Palma. El lunes, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, pudimos ver la falta de ilusión, la falta de proyecto. El alcalde no habló de los principales problemas de Palma, simplemente expuso ideas, ocurrencias que van teniendo", ha afirmado Negueruela.

El socialista ha subrayado que llevan al pleno la vivienda de precio limitado "astronómico" y su uso fraudulento, mejoras en los barrios (Son Serra y Camp Redó) y en las instalaciones deportivas, el fracaso de Palma 2031, el caos en la movilidad y la "nefasta" gestión presupuestaria del equipo de gobierno, junto a la defensa de los derechos LGTBI.

Modelo de vivienda

"Pediremos cuál es ese modelo de viviendas que están planteando, con viviendas de precio limitado a 1.800 euros y con el modelo del alcalde de Eivissa", ha dicho Negueruela, quien ha recordado que "Palma está colapsada". Según el socialista, "el alcalde tendría que hablar de forma seria con el Consell y exigir que tomen medidas para hacer frente a los atascos que un día sí, un día también, y mañana también, sufrimos todos los que vivimos aquí".

Los socialistas, han indicado, pedirán que se apruebe la limitación de entrada de vehículos a la isla de Mallorca, además de toda una serie de medidas para mejorar la EMT. También se exige que se convoque la Mesa del Taxi para aprobar las licencias temporales.

El PSOE también llevará al pleno dos mociones fruto de las visitas a los barrios de Camp Redó y Son Serra. En relación a Camp Redó, exigirán mayor presencia policial, la reapertura del CEIP Felip Bauçà y que se actúe en s'Escorxador, "que se está cayendo a trozos", ha afirmado el secretario general.

En cuanto a Son Serra, los socialistas apoyan las reivindicaciones de la comunidad educativa del Ceipieem Son Serra y preguntarán si Cort ya ha cedido el solar para que se pueda construir el nuevo centro.

Seguridad ciudadana

El portavoz socialista en Cort, Francesc Dalmau, ha afirmado, por su parte, que "estos días se han podido contraponer modelos y, sobre todo, poder comparar las propuestas socialistas, las propuestas del PP y de Vox, que, aunque no se den cuenta y no quieran asumirlo, ambos forman parte de un mismo gobierno". "En el pleno, hablaremos de lo que ellos hacían bandera hace años, pero que a día de hoy vemos que está peor", ha indicado, en referencia a la seguridad ciudadana. Dalmau ha recordado que el alcalde se comprometió a contratar más policías y a incrementar esta presencia policial.

Además, ha apuntado el edil, "han engañado a los sindicatos con el plan de ordenación, que no están cumpliendo". Los socialistas reclaman más policía de proximidad y que se vuelva a abrir la oficina de la policía local de Las Maravillas y que la comisaría de Policía Local de plaza de España deje de ser un aparcamiento de patrullas y de coches de policía y comience a hacer su función de atender las denuncias.

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Los socialistas pedirán al mismo tiempo "un mínimo mantenimiento de los equipamientos deportivos municipales" y que las instalaciones deportivas municipales estén en condiciones dignas, como Son Roca, Son Ferriol o Germans Escalas. "Necesitan un plan de choque de mantenimiento, pero sobre todo que garantice también la seguridad de trabajadores y usuarios", ha concluido Dalmau.