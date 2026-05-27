Una empresa de restauración china opta a gestionar el Bar Marítimo de Palma durante los próximos 12 años

Una empresa china de restauración radicada en Mallorca, Gran Wok Taste, con un local en el Polígono de Son Castelló de Palma, opta a gestionar el histórico Bar Marítimo de Palma, ubicado en la plaza de Santo Domingo de la Calzada. Es una de las tres firmas que concurren al concurso convocado por la Autoridad Portuaria de Baleares para adjudicarse el veterano local por un periodo de doce años.

La segunda empresa que concurre a la convocatoria es Marport Sunbeach, que ya gestiona el restaurante Anssia Gastrobeach del Portitxol, con concesión de la Autoridad Portuaria hasta junio de 2027, así como otros restaurantes y chiringuitos de playa en Cala Millor, Cala Llombards, Portocolom y la Colònia de Sant Jordi. Y la tercera empresa interesada en la gestión del Bar Marítimo es Mallorca Yatching Rental S.L, por ahora sin referencias conocidas con esta denominación exacta.

El Bar Marítimo, que abrió sus puertas en en 1951 y las cerró en 2022 asediado por las obras del Paseo Marítimo de Palma, salió de nuevo a concurso el pasado 26 de febrerop. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) aprobó en esa fecha la convocatoria para explotar el local de restauración en régimen de concesión por un periodo máximo de doce años.Y ahora la mesa de contratación de la entidad deberá evaluar las tres ofertas presentadas antes de elegir al nuevo concesionario.

El veterano establecimiento se ubica en los jardines de Santo Domingo, en la zona patrimonial del puerto y a los pies del barrio de es Jonquet, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2009. La concesión contempla tanto una terraza en la primera planta del edificio como otra en el exterior, frente a la fachada principal, lo que aumenta su atractivo y funcionalidad, valora la Autoridad Portuaria.

El Bar Marítimo de Palma antes de cerrar sus puertas a consecuencia de las obras de remodelación del Paseo Marítimo / Diario de Mallorca

Desde la entidad portuaria se destaca que se trata de un enclave emblemático, con un alto tránsito peatonal y una ubicación estratégica que lo conecta tanto con los usuarios del puerto como con los residentes y visitantes de Palma. La recuperación de este espacio, añade la Autoridad Portuaria, permitirá reforzar la oferta de servicios del puerto y contribuir a la dinamización social y económica del entorno, en línea con la estrategia de la entidad de fomentar la integración puerto-ciudad.

El contrato de concesión permitirá la explotación del espacio como bar, cafetería y restaurante, con posibilidad de ofrecer servicios complementarios vinculados a la hostelería. El local se beneficia de la renovación de la plaza Santo Domingo de la Calzada, ahora peatonal en toda su superficie, que además se ha reforzado como conexión entre el barrio de es Jonquet y el Paseo Marítimo.