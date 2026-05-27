Denuncian el bloqueo del convenio colectivo de la SMAP y acusan a la dirección de frenar la negociación

La negociación del convenio colectivo de la SMAP, la empresa municipal que gestiona los aparcamientos y el servicio de Bicipalma en Palma, se ha enquistado. El sindicato SITEIB ha denunciado públicamente el bloqueo de unas conversaciones que siguen sin avances pese a que el convenio está caducado desde finales de 2024.

Sostiene que la dirección de la empresa ha paralizado la negociación después de que una organización sindical presentara una denuncia en defensa de los derechos laborales de la plantilla. Para SITEIB, esa decisión supone "un ataque al derecho sindical" y compromete tanto el presente como el futuro de los trabajadores de la sociedad pública.

El sindicato asegura además que no se trata de un episodio aislado. Según recuerda, tras la difusión de una nota de prensa anterior sobre el conflicto laboral, representantes de la dirección "no acudieron a una reunión de negociación, una ausencia que, según comunicó el propio comité de empresa a los trabajadores, estaría motivada por el malestar generado por dicha publicación".

SITEIB critica lo que considera una actitud “impropia de una empresa pública” y advierte de que este clima puede acabar teniendo consecuencias no solo para la plantilla, sino también para el servicio que se presta a la ciudadanía.

La organización sindical añade que en estos momentos hay varias denuncias pendientes presentadas por más de una docena de trabajadores por distintos motivos, entre ellos posibles sanciones abusivas o discrepancias relacionadas con la aplicación de conceptos en las nóminas. A su juicio, una parte de la plantilla está cansada de los "supuestos abusos" y, si no cambia la situación, podrían presentarse nuevas denuncias.

"Ambiente de presión"

SITEIB reclama que una empresa pública debe garantizar el respeto a los derechos laborales y sindicales y favorecer un clima de diálogo y colaboración, en lugar de generar, según denuncia, "un ambiente de presión, seguimiento constante y carácter sancionador".

Por ello, el sindicato insta a la dirección de la SMAP a retomar la negociación del convenio colectivo y a reabrir una vía de diálogo que permita alcanzar acuerdos.