Cort organiza la verbena del Orgullo sin el apoyo de entidades LGTBI: "Van a eliminar la reivindicación para convertirlo en un tardeo turístico"

La asociación Ben Amics ha denunciado públicamente la decisión unilateral de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de organizar una "pseudoverbena" del Orgullo el próximo 27 de junio de 2026 en la plaza Major, una iniciativa que, según la entidad, responde a una estrategia de lavado de imagen destinada a "expulsar al colectivo LGTBI+ de la organización del Orgullo".

La polémica se produce después de que el Consistorio anunciara este miércoles la declaración del Día del Orgullo LGTBIQ+ como jornada de interés municipal y avanzara la preparación de una verbena impulsada por Cort, con actividades, talleres y propuestas festivas vinculadas a la celebración.

La controversia llega tras semanas de tensión entre el Ayuntamiento y Ben Amics por la organización de la verbena del Orgullo. La asociación LGTBI+ anunció la cancelación de la verbena prevista para el mes de junio denunciando la "falta de voluntad" y la "incompetencia” del Ayuntamiento de Palma en la organización del Orgullo.

La asociación explicó que el Consistorio no había realizado los trámites administrativos necesarios para hacerla posible, una acusación que el equipo de gobierno municipal rechazó.

Desde Ben Amics consideran que el hecho de que el Ayuntamiento organize su propia verbena de esta forma rompe "el consenso social y político" que durante años había permitido mantener un equilibrio entre la manifestación, como espacio de reivindicación política, y la verbena, como espacio de celebración de los derechos conquistados. Según la asociación, existía además un compromiso explícito de no modificar ni el lugar, ni el horario, ni la fecha emblemática de la celebración para preservar su contenido activista y la defensa de los derechos humanos.

La entidad asegura haber constatado una modificación "a última hora" de la declaración de interés municipal, "sin comunicación y sin fundamento técnico", y considera especialmente grave que la decisión se haya tomado sin contar con las organizaciones históricamente implicadas en la organización del Orgullo.

"Entendemos que esta actuación consuma y forma parte de una estrategia por parte del Ayuntamiento de Palma para expulsar al colectivo LGTBI+ y apropiarse del sentido y la gestión del Orgullo", sostienen desde la asociación.

Ben Amics alerta además de que convertir la verbena en una "especie de tardeo turístico" supone vaciar de contenido una fecha clave para la lucha por los derechos LGTBI+, alterando el sentido del 28 de junio. En este sentido, la entidad insiste en que "el Orgullo no es un tardeo turístico desvirtuado y sin colectivo LGTBI+ no hay Orgullo".

Por ello, la asociación ha exigido al Ayuntamiento de Palma "la rectificación inmediata" de la decisión y unas disculpas públicas por parte del alcalde, Jaime Martínez.

Por su parte, la portavoz municipal y regidora de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Mercedes Celeste, defendió que el Ayuntamiento mantiene "los canales abiertos" para incorporar "posibles coorganizadores" al evento y aseguró que Cort está actuando “como siempre” ante la necesidad de cumplir con los plazos administrativos.

"El Ayuntamiento pone la infraestructura desde hace 13 años y la colaboración de la asociación es maravillosa para complementarla, pero no se puede paralizar una fiesta que ya es de Palma", afirmó Celeste, quien insistió en el “compromiso” del Consistorio con los colectivos LGTBI.