Los socios del CN Portixol aprueban la prórroga de la concesión del club en una ajustada votación

Los socios del CN Portixol han votado a favor este martes de ratificar el pliego de las condiciones de la prórroga de la concesión, aprobada por el consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares el 15 de de diciembre de 2025.

En la votación, que ha sido ajustada y se ha celebrado en la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), se han impuesto los sí. 68 están a favor, 52 en contra y ha habido 8 abstenciones.

Además, también han aprobado el reglamento de explotación y policía del Club Nàutic Portixol para elevarlo a su aprobación a la APB.

Prórroga hasta 2040

En diciembre del año pasado, la Autoridad Portuaria de Baleares acordó otorgar una prórroga de 15 años al Club Nàutic Portitxol, hasta el 15 de diciembre de 2040, aunque queda vinculada a la ejecución, por parte del club, de una inversión global cercana a los diez millones de euros.

El acuerdo implica además la modificación de la concesión para incorporar más de 12.000 metros cuadrados adicionales de espejo de agua, lo que permitirá reordenar y ampliar la dársena y los servicios náuticos del club, según ha explicado la APB en un comunicado.

Mejoras en infraestructuras y materia deportiva

El proyecto propuesto por el CN Portitxol prevé actuaciones de relevancia en infraestructuras portuarias, entre ellas la reordenación de la dársena interior, la creación de una dársena exterior con nuevos pantalanes y dique de abrigo, un nuevo varadero, mejoras en instalaciones portuarias, sistemas de balizamiento, limpieza de calados y planes de seguridad, salud y vigilancia ambiental.

En materia deportiva, el club se compromete a reforzar su función social y formativa, al mantener su orientación hacia la enseñanza de la náutica, la promoción del deporte base y el acceso social a embarcaciones de pequeña eslora, sin fines lucrativos y con tarifas reducidas. Para la APB, este perfil coincide con el modelo de instalación que se pretende preservar en la reordenación del Portitxol.