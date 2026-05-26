Rescatan a dos niños que se habían quedado encerrados en unas dependencias municipales de Palma
Los menores, de 7 y 8 años, han sido rescatados sin incidentes por los Bombers de Mallorca
Dos niños, de 7 y 8 años, han quedado encerrados este jueves por la tarde en el patio interior de unas oficinas municipales gestionadas por Palma Activa, en la calle Sant Agustí de Palma, alrededor de las 20.00 horas.
Al parecer, los menores estaban jugando en la terraza del edificio cuando, por un descuido, ni ellos ni la persona encargada del cierre del local se han percatado de que seguían en el interior del recinto. Los dos niños se han visto atrapados dentro del patio, separados de la calle por una valla a través de la cual han podido comunicarse con su familia, que se encontraba al otro lado.
Los familiares han alertado a la Policía Local y los Bombers de Mallorca, que se han desplazado hasta el lugar para intentar solucionar lo ocurrido. Finalmente, los dos menores han sido rescatados sin incidentes por los bomberos y se han reencontrado con sus padres, que han vivido un momento de gran nerviosismo.
- Ya hay fecha para la inauguración oficial de la discoteca-restaurante Mar Salada, que regresa al nuevo Club de Mar de Palma
- El Ayuntamiento de Palma ya tramita la licencia para que el restaurante Roka se instale en mayo de 2027 en el nuevo Paseo Marítimo
- Palma da luz verde a un gran parque de 35.000 metros cuadrados en el antiguo Dino Golf de s'Arenal
- En Ciudad Jardín hay caravanas dedicadas al alquiler turístico, cambian de ocupantes, pero no de lugar
- Nuevas restricciones en la Zona de Bajas Emisiones de Palma a partir de 2027: vetados los coches con etiqueta B
- Palma lanzará un plan de rehabilitación para barrios vulnerables que arrancará en Son Gotleu
- Jaime Martínez anuncia la creación del Área Metropolitana de Palma con Calvià, Marratxí y Llucmajor
- La calle Sant Esperit emerge por la masificación turística en Sant Miquel en el centro de Palma: “Aquí evitamos que los guiris nos atropellen”