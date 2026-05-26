Rescatan a dos niños que se habían quedado encerrados en unas dependencias municipales de Palma

Dos niños, de 7 y 8 años, han quedado encerrados este jueves por la tarde en el patio interior de unas oficinas municipales gestionadas por Palma Activa, en la calle Sant Agustí de Palma, alrededor de las 20.00 horas.

Al parecer, los menores estaban jugando en la terraza del edificio cuando, por un descuido, ni ellos ni la persona encargada del cierre del local se han percatado de que seguían en el interior del recinto. Los dos niños se han visto atrapados dentro del patio, separados de la calle por una valla a través de la cual han podido comunicarse con su familia, que se encontraba al otro lado.

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Los familiares han alertado a la Policía Local y los Bombers de Mallorca, que se han desplazado hasta el lugar para intentar solucionar lo ocurrido. Finalmente, los dos menores han sido rescatados sin incidentes por los bomberos y se han reencontrado con sus padres, que han vivido un momento de gran nerviosismo.