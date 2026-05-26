PP y Vox sacan adelante en Palma patrullas policiales en buses de la EMT y la creación del agente cívico

La segunda jornada del Debate de la Ciudad ha dejado este lunes en el Ayuntamiento de Palma el visto bueno a varias propuestas impulsadas por el PP con el respaldo de Vox, entre ellas la presencia de agentes de la Policía Local en algunas líneas de la EMT y la creación de la figura del agente cívico. La izquierda, con PSOE, Més per Palma y Podemos, ha votado en contra.

Entre las iniciativas aprobadas figura el impulso de los trámites necesarios para poner en marcha la figura del agente cívico, que quedará bajo mando de la Policía Local y tendrá funciones de información y vigilancia vinculadas a la ordenanza cívica. También ha salido adelante la propuesta para promover que agentes de la Policía Local adscritos a la ECOP (Equip Comunitari de Proximitat) presten servicio en los autobuses de la EMT.

Ambas iniciativas fueron anunciadas por el alcalde Jaime Martínez el lunes, durante la primera jornada del Debate de la Ciudad. A ello se suma otra iniciativa en la que el Ayuntamiento instará al Gobierno central a no demorar y apoyar una ley antiokupación promovida por el Grupo Popular en el Congreso.

"Que se lo pinten en la frente"

El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ha defendido la nueva figura del agente cívico. Según ha explicado, estos efectivos actuarán ante conductas incívicas y podrán advertir de situaciones vandálicas en la calle. Ha puesto como ejemplo las pintadas sobre elementos públicos o patrimoniales, al señalar que podrán avisar "cuando haya pintura en la escultura Aurora Picornell" o cuando se detecten grafitis en negocios o en el patrimonio.

Bonet ha cargado además contra quienes hacen pintadas vandálicas en la ciudad. "Que se lo pinten en la frente, no en el mobiliario público, porque luego los ciudadanos somos los que pagamos para limpiar sus pintadas", ha afirmado. Y ha rematado: "Que se lo pongan en camisetas, pero que no lo hagan en el mobiliario".