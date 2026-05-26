Palma revisará los certificados de vulnerabilidad para incluir a autónomos y hombres "víctimas de violencia intrafamiliar"

La segunda jornada del Debate de la Ciudad ha dejado este lunes en el Ayuntamiento de Palma la aprobación de una propuesta de Vox, apoyada por el PP, para revisar los criterios y procedimientos de los certificados de vulnerabilidad social con el fin de que incluyan también a autónomos y a hombres víctimas de violencia intrafamiliar. La izquierda, con PSOE, Més per Palma y Podemos, ha votado en contra.

La iniciativa la ha defendido la regidora de Vox Jero Mayans, que ha cuestionado el actual alcance de estos certificados y ha reclamado una revisión de fondo para que reflejen, a su juicio, situaciones de exclusión que ahora quedan fuera. En su intervención, ha puesto el foco en perfiles como el del autónomo que apenas logra sostener su negocio y que "trabaja casi exclusivamente para pagar impuestos" o el de "hombres que sufren violencia intrafamiliar y no pueden formar parte de los programas y ayudas de nuestro Ayuntamiento".

Mayans ha sostenido que el objetivo es "acreditar de forma justa la situación de riesgo o exclusión en la que se encuentra una persona".

Según la nota difundida por el Ayuntamiento, esta revisión de criterios y procedimientos de los certificados de vulnerabilidad social tiene el objetivo de acreditar de una forma "más justa y real" las situaciones de riesgo de exclusión.

Agilizar la convocatoria de ayudas a entidades vecinales

La izquierda ha cargado contra una iniciativa que, considera, solo persigue excluir de las ayudas "a los más vulnerables".

Noticias relacionadas

También ha salido adelante otra propuesta de Vox para agilizar la revisión de las bases de las próximas convocatorias y cumplir en plazo las subvenciones de Participación Ciudadana a las entidades vecinales.