Los inquilinos de Capità Vila en Palma recuperan el agua tras dos semanas de cortes en pleno pulso por sus alquileres

Los vecinos del edificio de la calle Capità Vila, en Pere Garau, han recuperado este martes a primera hora de la mañana el suministro de agua después de casi dos semanas sin suministro. Los vecinos responsabilizaron a la propiedad del corte y anunciaron denuncias a la Policía Nacional y al juzgado por "coacciones" en un momento en el que están recibiendo cartas en las que se les informa de que no se les renovará el contrato de alquiler y se les conmina a desalojar sus viviendas.

La restitución del servicio llega después de que la propiedad haya arreglado la bomba del edificio. Durante este tiempo sin suministro, los vecinos se habían visto obligados a hacer varios viajes diarios a un punto cercano de Emaya para llenar garrafas y poder cubrir sus necesidades más básicas.

Los inquilinos responsabilizaron del corte de agua a Sergio Cacho, propietario de una empresa de desokupaciones en Mallorca y representante de la propiedad."Es falso. Lo que hubo es un problema de contacto en el diferencial de las bombas. Es un tema de mantenimiento; no es lo mismo que se estropee algo a que alguien te lo corte", señaló a preguntas de este diario. "Nosotros llevamos la parte jurídica por encargo del propietario del edificio, pero no hay ningún tipo de coacciones", añadió.

"Operación especulativa"

Los vecinos pagan rentas de entre 550 y 600 euros al mes, muy por debajo de los precios actuales del mercado en Palma y en Pere Garau. Según explicaron entonces, desde hace meses están recibiendo cartas en las que se les comunica que sus contratos no serán prorrogados y se les insta a desalojar. Los afectados ven detrás de este movimiento "una operación especulativa".

En ese contexto, los vecinos responsabilizaron a la propiedad del corte de agua y del apagón en la escalera, mientras preparaban denuncias ante la Policía Nacional y el juzgado con el apoyo de la PAH Mallorca. Uno de los afectados, Damián, llegó a advertir de que acudirían a los tribunales, mientras otro residente, Esteban, resumió la angustia de muchos de ellos: “No sé qué voy a hacer, no existen alquileres de 550 euros en toda Palma y tampoco quiero dejar el barrio”.