'Desinfectan' el monolito de sa Feixina tras la concentración de Núcleo Nacional

La Coordinadora Antifascista de Mallorca ha llevado a cabo este lunes una acción de "desinfección" de Sa Feixina, donde se celebró el domingo una concentración de Núcleo Nacional.

"Al fascismo no hay que dejarle ni un espacio, sean 15, 30 o 300. Aun así, sabemos que la verdadera desinfección será la demolición del monolito, que creemos que no tiene cabida dentro de una supuesta democracia", han indicado en un comunicado.

El colectivo también ha querido evidenciar lo que ha considerado como el "ridículo" protagonizado por Núcleo Nacional, que sólo logró reunir a una quincena de personas, lo que a su juicio "demuestra la baja implantación social que tienen fuera de las redes sociales".

Coordinadora Antifascista 'desinfecta' el monolito de Sa Feixina tras la concentración de Núcleo Nacional / Coordinadora Antifeixista de Mallorca

La Coordinadora ha reivindicado al mismo tiempo los centenares de personas que se concentraron frente al Consolat de Mar contra de Núcleo Nacional.

Al mismo tiempo, han denunciado la "pasividad y permisividad" del Ayuntamiento de Palma y la Delegación del Gobierno, que permitieron una concentración "abiertamente neonazi".

También han acusado al PP de criminalizar las acciones de protesta, mientras no se pronuncian frente a concentraciones como la de Núcleo Nacional.