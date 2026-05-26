Cort modificará el Plan General para aprovechar suelo consolidado y construir más vivienda en Palma

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado modificar el Plan General de 2023 para aprovechar el suelo urbano consolidado, permitiendo la armonización en alturas y modificando índices "obsoletos" que impiden construir más viviendas.

Esta ha sido una de las propuestas de resolución del Debate del Estado de la Ciudad de Palma que se ha aprobado en la segunda sesión plenaria este martes.

Además, esta iniciativa --de Vox y aprobada con los votos de este grupo y del PP-- también insta al equipo de gobierno a transformar urgentemente la Gerencia de Urbanismo en un organismo autónomo.

Por otro lado, ha salido adelante por unanimidad instar al Gobierno de España y a Casa 47 que incluyan en el plan especial de Son Busquets la voluntad expresada por los colectivos y asociaciones vecinales de la zona y por el Ayuntamiento.

El pleno también ha reclamado al Gobierno de España que se comprometa "seriamente" con el desarrollo del proyecto de la Ciudad de la Justicia, tras "años de parálisis" y después de haber prometido una inversión de más de 90 millones de euros para su construcción. Esta propuesta ha contado con los votos a favor de todos los grupos menos el PSOE.

En materia de vivienda, MÉS per Palma y PSOE han reclamado declarar la ciudad como zona tensionada para poder limitar los precios del alquiler, mientras que Unidas Podemos ha apostado por la expropiación de los alquileres turísticos ilegales reincidentes para destinarlos a uso residencial.

En este sentido, los socialistas han reprochado al equipo de gobierno que anunciara a principios de legislatura más de 1.000 viviendas en el plan de choque y que, actualmente, "no hay ni una licencia de obra".

Estas propuestas de resolución han sido tumbadas con los votos en contra de PP y Vox, que han insistido en que la limitación de precios "no funciona". "No tienen nada que ofrecen en materia de vivienda, por eso traen pleno tras pleno esta declaración", ha criticado el regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, a la izquierda.

Precisamente, ha defendido una de las propuestas de los 'populares' --que ha salido adelante con el voto también de Vox-- para pedir al Gobierno que elimine del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 la declaración como zona tensionada como requisito para poder acceder a ayudas.

Armonizar alturas

Por otro lado, el regidor de Vox Fulgencio Coll ha defendido la necesidad de modificar el Plan General de 2023 para aprovechar el suelo urbano consolidado, permitiendo la armonización en alturas y modificando índices, a su entender, obsoletos que impiden construir más viviendas.

"No hicieron nada cuando gobernaron y ahora están en contra de que se hagan cosas para aumentar la oferta de vivienda", ha criticado Coll, en referencia a los grupos de la izquierda que no han apoyado su propuesta.

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Los de Santiago Abascal han solicitado también, a través de sus propuestas, que la Gerencia de Urbanismo sea un organismo autónomo y, por otro lado, acelerar la renovación de la flota de autobuses de la EMT.