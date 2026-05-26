El alcalde se familiariza con su ciudad

Dado que la iniciativa y las propias palabras del alcalde comportan el reconocimiento implícito de la tardanza en mover ficha, la pregunta es por qué Jaime Martínez desaprovecha la oportunidad de liderar la organización estructural de la ya incuestionable área metropolitana de Mallorca y en cambio solo se centra en su absorbente núcleo duro.

El inicio del debate del Estado de la Ciudad sirvió para percatarse de que el alcalde comienza a conocerla y familiarizarse con ella. Es un avance. Al final de legislatura, se pondrá a trabajar sobre el agobio palpado esforzándose en la búsqueda de una buena relación de vecindad con Calvià, Marratxí y Llucmajor. En la política palmesana perdura la clásica estructura social isleña. Desde la confortable casa señorial de Ciutat nunca hay prisa ni interés suficiente por el funcionamiento de la possessió. Solo importan sus réditos.

En el casal de Cort comienzan a percibir lo que los mallorquines padecen cada día en la Vía de Cintura colapsada o en los vagones sardina de los trenes. Quizás también que el trámite online es insuficiente para aliviar el papeleo palmesano, que el nerviosismo de la espera pone en riesgo la salud de Son Espases o que los métodos de afluencia a Son Moix ya hace tiempo que son de Segunda División. En una fase posterior es posible que se alcance a comprender que muchas de estas cosas pasan porque la ciudad que quiere seguir siendo macrocéfala es incapaz de canalizar vivienda accesible a sus residentes y que la absorción excesiva de turismo se vuelve corrosiva cuando dificulta la vida del vecino estable.

La estructuración tardía del Área Metropolitana de Palma es ahora mismo una declaración de intenciones que se vuelve poco menos que inviable a la vista de lo avanzado que está el actual periodo de gobierno. En la declaración del alcalde queda mucho lastre de área de dependencia y poca claridad de área de solidaridad y servicio.