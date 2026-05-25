Vox endurece su discurso contra el gobierno de Palma y avisa a Martínez: "Estamos decepcionados, se podría haber hecho más y más rápido"

Vox ha elevado este lunes el tono contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad. El portavoz municipal, Fulgencio Coll, ha lanzado un discurso especialmente duro contra la gestión del alcalde, Jaime Martínez, y ha advertido de que su formación no está dispuesta a "asumir" decisiones ni errores de un ejecutivo que, a su juicio, "no va en la mejor dirección".

Aunque Vox reivindica haber garantizado la estabilidad del mandato apoyando durante tres años los presupuestos municipales, Coll ha dejado claro que la relación con el PP atraviesa uno de sus momentos más tensos. El portavoz ha reprochado a los populares los "incumplimientos" del acuerdo programático firmado al inicio de legislatura y ha denunciado falta de voluntad política para sacar adelante medidas pactadas con su grupo. Entre ellas, ha vuelto a citar el cambio del dominio institucional 'palma.cat' por 'palma.es', convertido ya en un símbolo político para los de Abascal.

La intervención ha estado marcada por una crítica constante a la dirección política del Ayuntamiento. Coll ha cuestionado abiertamente la coordinación interna del equipo de gobierno, ha hablado de áreas "sobredimensionadas" y ha asegurado que el alcalde no puede estar "de campaña electoral todo el tiempo". "El alcalde debe ser el líder indiscutible de su equipo de gobierno", ha afirmado desde la tribuna.

El portavoz de Vox ha situado además la vivienda y la seguridad como los dos grandes fracasos del mandato. Sobre la crisis habitacional, ha culpado tanto al Gobierno central como a anteriores ejecutivos de izquierda, pero también ha recriminado al actual gobierno municipal la falta de agilidad para impulsar promociones y desarrollar suelo. Ha llegado incluso a asegurar que el balance de viviendas construidas está "muy lejos" de lo que podría haberse conseguido si se hubieran aplicado las propuestas defendidas por su partido.

En materia de seguridad ciudadana, Coll ha endurecido todavía más el discurso y ha querido trasladar parte del malestar existente, según ha dicho, dentro de la Policía Local. Ha criticado la escasa presencia policial en las calles, cuestionado cambios organizativos impulsados en el cuerpo y advertido de que en determinadas zonas de Palma "se evita salir de casa por miedo".

Pese al tono muy crítico, Coll ha medido su ataque contra el gobierno municipal y ha combinado los reproches con el reconocimiento de algunas medidas impulsadas durante el mandato, como la rebaja fiscal, la incorporación de nuevos policías o la apertura de la Oficina Integral de la Vivienda y Antiocupación.

El mensaje político de Vox, sin embargo, ha quedado claro al cierre de la intervención. "Estamos decepcionados, se podría haber hecho más y más rápido", ha resumido Coll, que ha avisado de que en el último año de legislatura ejercerán una "oposición constructiva y exigente", pero marcando distancias con el equipo de gobierno.