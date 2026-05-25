La tregua entre Cort y la Policía Local salta por los aires: CSIF denuncia incumplimientos en los acuerdos y amenaza con más protestas

La tregua entre el Ayuntamiento de Palma y los sindicatos de la Policía Local apenas ha durado unas semanas. El sindicato CSIF ha hehco público este lunes la reactivación del conflicto con Cort y el inicio de nuevas acciones de protesta al considerar que el equipo de gobierno ha vuelto a incumplir los acuerdos alcanzados con la plantilla policial. El nuevo episodio de tensión llega después de que, el pasado 17 de abril, Ayuntamiento y sindicatos anunciaran un acuerdo que debía servir para desbloquear el conflicto abierto desde finales de 2025 en torno al nuevo Plan de Ordenación y Adecuación Salarial de la Policía Local de Palma.

Aquel pacto, presentado por Cort como un paso decisivo para mejorar las condiciones laborales del cuerpo, incluía medidas como la creación de un complemento vinculado a la conducción de vehículos de emergencia y otro de especial dedicación para compensar el aumento de la carga de trabajo. Además, el Ayuntamiento se comprometió a estudiar la incorporación de los fines de semana y festivos dentro del complemento específico.

El acuerdo llegó tras meses de protestas sindicales, que incluyeron manifestaciones, movilizaciones frente al Ayuntamiento e incluso irrupciones en actos públicos del alcalde, Jaime Martínez. Los sindicatos reclamaban la aprobación definitiva de un nuevo plan que corrigiera diferencias salariales y de jornada dentro de la plantilla.

Adiós a la "paz social"

Sin embargo, CSIF sostiene ahora que el compromiso alcanzado tampoco se ha materializado. En su comunicado, el sindicato recuerda que el nuevo Plan de Ordenación debía entrar en vigor el 1 de enero de 2026, aunque su aplicación fue aplazada por el Ayuntamiento alegando "problemas ajenos a su voluntad". Posteriormente, durante la reunión urgente celebrada el 17 de abril, responsables municipales aseguraron que la nueva propuesta salarial contaba con "todos los informes jurídicos favorables y firmados", lo que llevó al sindicato a aceptar una "tregua de paz social" a la espera de la firma definitiva del acuerdo en el plazo de una semana.

Más de un mes después, CSIF ha denunciado que ese compromiso tampoco se ha cumplido y da por rota la tregua con Cort. "No aceptaremos más aplazamientos ni promesas vacías", advierte el responsable del Sector Local de CSIF Baleares, Agustín Sánchez, quien asegura que las protestas "no sólo continuarán, sino que se endurecerán".

El sindicato considera que la situación ya no responde a un problema técnico o presupuestario, sino a una "falta de respeto institucional sin precedentes" hacia la plantilla de la Policía Local. Desde este lunes, 25 de mayo, CSIF asegura sentirse "liberado del compromiso de paz social" adquirido tras la reunión de abril.

La reactivación del conflicto supone un nuevo frente para el equipo de gobierno municipal, que hace apenas unas semanas daba por encauzada una crisis que incluso provocó cambios internos en el área de Función Pública y Seguridad Ciudadana con el objetivo de desbloquear las negociaciones con los sindicatos policiales.