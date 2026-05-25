El PSOE denuncia que la Oficina Antiocupación de Palma ha tenido que cerrar porque "no reunía las condiciones para poder trabajar"

El PSOE de Palma ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento ha tenido que cerrar la Oficina Integral de Vivienda y Antiokupación porque el local "ni siquiera reunía las condiciones necesarias para poder trabajar". Así lo ha denunciado el recién estrenado portavoz socialista, Xisco Dalmau, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, donde ha acusado al gobierno de Jaime Martínez de haber convertido Palma en "la mejor ciudad para sufrir" tras tres años de mandato.

La vivienda ha centrado gran parte del discurso socialista. Dalmau ha descrito una ciudad expulsada por los precios del alquiler y ha afirmado que muchas familias ya no pueden permitirse vivir en Palma. Como ejemplo, ha relatado que una docena de familias del colegio de sus hijos han abandonado la ciudad en los últimos meses porque no podían asumir el coste de la vivienda. También ha criticado el plan de vivienda impulsado por el Ayuntamiento, al considerar que beneficia a los promotores privados y plantea alquileres fuera del alcance de la mayoría de trabajadores.

En este contexto, el portavoz socialista ha puesto el foco en las personas que viven en caravanas, asentamientos o incluso en la antigua cárcel de Palma por no poder pagar un alquiler. "No viven allí porque quieran, sino porque no tienen otra alternativa", ha afirmado Dalmau, que ha acusado al gobierno municipal de "criminalizar" a estas personas en lugar de ofrecer soluciones. También ha reprochado al alcalde haber afirmado que quienes residen en la antigua prisión lo hacen "porque quieren".

Dalmau también ha cargado contra la política municipal sobre padrón y regularización. El socialista ha denunciado que el Ayuntamiento ha eliminado a 8.000 personas del padrón municipal y que hace apenas unos días dio de baja a otras 500 más. Además, ha acusado al equipo de gobierno de haber solicitado a Cruz Roja listados de personas en situación de vulnerabilidad para tramitar esas bajas, algo que, según ha advertido, puede dejar a muchas personas sin acceso a derechos básicos como la atención sanitaria, el transporte público o la escolarización. El portavoz del PSOE ha defendido además el derecho de las personas migrantes a empadronarse y ha reclamado al Consistorio que facilite los procesos de regularización previstos en la normativa estatal.

El PSOE también ha cargado contra la situación económica del Ayuntamiento y ha advertido de que Cort deberá aprobar un plan económico-financiero tras incumplir la regla de gasto y superar el plazo legal de pago a proveedores. Dalmau ha relacionado este escenario con la compra del edificio de Gesa y con la política fiscal del equipo de gobierno, llegando a afirmar que el Ayuntamiento acabará "intervenido". Según ha denunciado, el Consistorio ha dejado sin ejecutar 460 millones de euros en los tres últimos presupuestos municipales.

En el ámbito cultural, Dalmau ha definido como un "fracaso absoluto" la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura 2031 y ha acusado al equipo de gobierno de haber triplicado el gasto inicialmente previsto para una propuesta "sin rumbo".

El discurso socialista ha incluido además referencias a las políticas de igualdad y diversidad. Dalmau ha reclamado recuperar los actos vinculados al Orgullo, volver a colgar la bandera LGTBI en Cort y frenar lo que considera una "eliminación de derechos" por parte del gobierno municipal y Vox. "Palma es una ciudad diversa y esa diversidad la hace preciosa", ha defendido.