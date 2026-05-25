Policías locales de Palma prestarán servicio por primera vez a bordo de los autobuses de la EMT

Agentes de la Policía Local de Palma prestarán servicio por primera vez a bordo de los autobuses de la EMT. El alcalde, Jaime Martínez, lo ha anunciado durante el debate sobre el Estado de la Ciudad como una de las nuevas medidas para reforzar la seguridad, la convivencia y el control de las conductas incívicas en el transporte público municipal.

Según ha explicado, los agentes, tanto uniformados como de paisano, pertenecerán a la ECOP y actuarán dentro de los autobuses con el objetivo de prevenir comportamientos incívicos, reforzar la convivencia entre los usuarios y disuadir la comisión de posibles delitos menores.

La medida no se aplicará de forma generalizada en toda la red, sino a partir de una selección inicial de líneas y franjas horarias. Cort tendrá en cuenta criterios como el volumen de pasajeros, la afluencia en distintos momentos del día, la conexión con zonas de actividad comercial y de ocio, las incidencias registradas previamente y las quejas por comportamientos incívicos.

"Esta planificación permitirá actuar allí donde más necesario resulta reforzar la prevención y la proximidad", ha defendido Martínez, que ha vinculado la medida a la voluntad de optimizar recursos y ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades reales de los usuarios del transporte público.

Agentes cívicos

El alcalde también ha anunciado la creación de la figura de los agentes cívicos, que dependerán directamente de la Policía Local. Su labor estará centrada en la información, la sensibilización y la vigilancia del cumplimiento de la ordenanza cívica, aunque podrán solicitar la intervención de la Policía Local cuando sea necesario ejercer funciones de autoridad.

Martínez ha situado estas novedades dentro del despliegue de la ordenanza para el fomento de la convivencia cívica, en vigor desde junio del año pasado. En su primer año de aplicación, ha señalado, se han levantado cerca de 7.000 actas, de las que más de 3.700 corresponden a infracciones relacionadas con patinetes. También se han tramitado cerca de 1.500 actas por consumo de alcohol en la vía pública y más de 1.100 por venta ambulante no autorizada.

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Para el alcalde, los agentes cívicos serán una herramienta para "reforzar la convivencia, prevenir conductas incívicas y facilitar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de los espacios públicos de manera segura y ordenada".