Palma lanzará un plan de rehabilitación para barrios vulnerables que arrancará en Son Gotleu

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha anunciado este lunes durante el debate sobre el estado de la ciudad la puesta en marcha de un plan de regeneración, renovación y revitalización dirigido a barrios vulnerables, que comenzará a aplicarse de forma inmediata en Son Gotleu.

Martínez ha presentado esta iniciativa como una respuesta al deterioro que, según ha señalado, sufren algunos barrios de Palma después de "décadas de abandono y promesas incumplidas". El objetivo del plan es intervenir de forma integral en zonas con edificios envejecidos, déficits urbanísticos y espacios públicos degradados.

El alcalde ha explicado que las actuaciones incluirán mejoras en la movilidad rodada y peatonal, la implantación de infraestructuras verdes, la renovación de aceras, calles, plazas y alumbrado público, así como la creación y recuperación de espacios públicos "seguros, accesibles y de calidad".

"Es imprescindible poner en marcha un plan que permita revertir el deterioro que padecen algunos barrios de nuestra ciudad", ha defendido Martínez, que ha situado la regeneración urbana como una de las prioridades de su mandato.

El plan, según el alcalde, no se limitará a obras de mejora física. El Ayuntamiento de Palma también pretende que estas intervenciones sirvan para garantizar mejores condiciones de habitabilidad, salubridad y sostenibilidad, además de impulsar el comercio local, favorecer la actividad económica y promover usos lúdicos y deportivos que refuercen la convivencia y la cohesión social.

Son Gotleu será el primer ámbito de actuación. Martínez ha anunciado que el Ayuntamiento está ultimando con el Govern la firma de un protocolo de intenciones centrado inicialmente en este barrio. El acuerdo se plantea como una experiencia piloto de colaboración institucional.

Modelo exportable

El protocolo incorporará una hoja de ruta con actuaciones concretas y los mecanismos de financiación necesarios para garantizar su ejecución. La intención de Cort es que el modelo pueda extenderse posteriormente a otros barrios de Palma con necesidades similares, entre ellos Camp Redó, La Soledat y Verge de Lluc.

Con este anuncio, Martínez ha querido trasladar que el Ayuntamiento abrirá una nueva etapa de intervención en barrios vulnerables, con actuaciones urbanísticas, sociales y económicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.