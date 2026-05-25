Palma activa la construcción de más de ocho mil viviendas en varios desarrollos residenciales

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha defendido este lunes en el debate sobre el estado de la ciudad que Cort ha puesto en marcha una política de vivienda que permitirá sacar adelante más de 8.000 pisos a través de los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) ya previstos en el municipio. Más de la mitad tendrán algún grado de protección.

Martínez ha situado estos desarrollos como una de las principales apuestas del Ayuntamiento para aumentar la oferta residencial en Palma. Según ha detallado, actualmente hay ocho PRE previstos: Son Puigdorfila, Son Güells, Son Ximelis, Son Cladera Nord, Cas Pastors, Can Fontet, Son Toells y Son Pardo. En este último caso, la Junta de Gobierno aprobó la semana pasada los estatutos y las bases de compensación, paso previo para su presentación como proyecto residencial estratégico.

El alcalde ha asegurado que estos ocho ámbitos permitirán la construcción de unos 8.000 viviendas, más de la mitad con algún grado de protección. Además, ha recordado que el 15% de cada uno de estos desarrollos deberá cederse al Ayuntamiento para vivienda de protección oficial. "Esto supondrá la mayor reserva de suelo para vivienda de protección pública de la historia de Palma", ha afirmado.

Durante su intervención, Martínez también ha repasado el Plan de Vivienda municipal, que prevé la construcción de más de 1.000 pisos asequibles en la ciudad. La primera fase arrancará este mes de junio con el inicio previsto de 166 viviendas de alquiler a precio limitado en los barrios de Camp Redó y Son Ferragut, en los solares de las calles Bisbe Arnau Albertí e Isabel Villena.

A estos pisos se sumarán otros 250 contemplados en la primera fase del plan, que asumirá directamente el Ayuntamiento después de que quedara desierta la adjudicación de los tres solares donde estaban previstos.

El alcalde ha avanzado además una segunda fase, con 807 viviendas adicionales, también a precio limitado, en siete solares municipales que estaban destinados a equipamientos y se adjudicarán a promotores privados para que construyan alquileres asequibles. Esta actuación irá acompañada, según ha explicado, de nuevos centros de salud, centros de día y equipamientos "que llevaban paralizados desde 1998".

Martínez ha vinculado estas actuaciones a las medidas impulsadas por el Govern en la ley de emergencia habitacional, como el cambio de uso de locales a vivienda. En Palma, según sus datos, se han solicitado ya 120 cambios de uso, que implican 157 viviendas HPL, además de otras fórmulas como el crecimiento en altura o la división de viviendas existentes.

El alcalde también ha destacado otros proyectos residenciales en marcha o previstos. Entre ellos figuran las 139 viviendas dotacionales en el edificio de la antigua cárcel, inmueble sobre el que Cort ha iniciado el proceso de recuperación tras años de ocupación; el desarrollo de Son Busquets, donde se prevén 831 viviendas; la modificación del Plan Especial de Son Dameto, pendiente de aprobación definitiva y con 60 viviendas más; y el PRI de Ses Fontanelles, que ya cuenta con aprobación inicial y donde se proyectan más de 430 viviendas.

750 viviendas en Son Bordoy

A esta relación se suma la reserva estratégica de suelo de Son Bordoy, con 750 viviendas previstas, de las que hasta 500 podrán ser protegidas o a precio tasado. El Ayuntamiento ya impulsa en este ámbito actuaciones como la adecuación de los caminos del entorno, necesaria para el desarrollo ordenado de la futura urbanización.

Martínez ha defendido además las medidas de agilización administrativa y la implantación en Palma de las Entidades de Colaboración Urbanística, que, según ha señalado, permiten reducir la tramitación de licencias a una media de un mes o incluso menos, aunque manteniendo siempre la decisión final en manos del Ayuntamiento.

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"Ahora sí existe una política de vivienda, una voluntad clara de dotar de vivienda a nuestra ciudad", ha concluido el alcalde, que ha atribuido el actual problema habitacional a la "inacción de los últimos 15 años" y ha defendido que Cort está activando suelo, proyectos y mecanismos administrativos para ampliar la oferta residencial.