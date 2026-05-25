Més acusa al PP y a Martínez de convertir Palma "en un Monopoly" mientras se agrava la crisis de vivienda

Més per Palma ha intervenido en el Debate sobre el Estado de la Ciudad con una dura crítica al modelo urbano del equipo de gobierno del alcalde Jaime Martínez, al que acusa de tratar Palma "como un gran Monopoly", una ciudad concebida como "oportunidad de negocio" para promotores, especuladores y grandes operadores turísticos, mientras los residentes quedan expulsados del mercado residencial.

La portavoz de los ecosoberanistas en el Consistorio, Neus Truyol, ha dibujado una Palma "cada vez más cara y más saturada" y ha reprochado al alcalde que gobierne "desde la distancia", más pendiente -ha dicho- de los viajes institucionales y las ferias turísticas que de los problemas cotidianos de los barrios. "Mientras usted vende Palma cuando está de viaje, en Palma la gente pierde su casa", ha afirmado durante su discurso.

En materia de vivienda, Truyol ha asegurado que "trabajar ya no basta para vivir en Palma" y ha resumido la situación en tres datos: familias que destinan un sueldo entero al alquiler, pisos "normales" que rondan los 1.500 euros mensuales y precios de compra por encima de los 5.000 euros el metro cuadrado.

La portavoz de Més ha acusado además al PP de "alimentar" la crisis residencial con políticas que, a su juicio, benefician a los promotores privados. Entre otras cuestiones, ha criticado la cesión de solares públicos, el aumento de la edificabilidad sin garantías de acceso real a la vivienda y el fracaso de la oficina antiocupación impulsada por el Ayuntamiento. También ha censurado la persecución contra personas que viven en caravanas o en espacios ocupados por necesidad. "Es mucho más cómodo atacar a una familia vulnerable que enfrentarse a un fondo buitre", ha sostenido Truyol, que ha reprochado al gobierno municipal no impulsar vivienda pública, rechazar la limitación de los precios del alquiler y no plantar cara "a los especuladores y rentistas".

La otra gran crítica del discurso se ha centrado en el proyecto de candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura. Truyol ha denunciado el "oscurantismo" alrededor de la iniciativa y ha asegurado que ya se han destinado "más de 250.000 euros" a un proyecto que calificó directamente de "fracaso". Según Truyol, el PP utiliza la cultura "como etiqueta" y como escaparate turístico, en lugar de entenderla como un derecho ligado a bibliotecas, escuelas, teatros, cultura de proximidad y participación ciudadana.

Más allá de vivienda y cultura, el discurso ha repasado otros conflictos abiertos en la ciudad. Truyol ha criticado la situación del transporte público, con líneas saturadas y autobuses fuera de servicio, y ha cargado contra proyectos como el macroaparcamiento previsto junto a GESA, que, según ha dicho, prioriza el coche y el turismo frente a las zonas verdes reclamadas por los vecinos.