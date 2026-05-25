Jaime Martínez anuncia la creación del Área Metropolitana de Palma con Calvià, Marratxí y Llucmajor

El alcalde Jaime Martínez ha anunciado este lunes durante el debate del Estado de la Ciudad la creación del Área Metropolitana de Palma, una nueva estructura de cooperación territorial que incluiría a la capital y a los municipios de su entorno más integrado, especialmente Calvià, Marratxí y Llucmajor.

Martínez ha defendido que Palma ya funciona en la práctica como una gran área urbana con estos municipios, más allá de los límites administrativos. Según ha señalado, existe una continuidad territorial, social y económica que se refleja cada día en la movilidad, el uso compartido de servicios públicos, las infraestructuras viarias y el desarrollo urbanístico.

"La denominada Área Metropolitana de Palma no es únicamente una idea o una aspiración política; es una realidad consolidada", ha afirmado el alcalde. Martínez ha subrayado que este espacio tiene un peso demográfico, económico y social decisivo en Mallorca y en el conjunto de Balears, y que necesita una respuesta propia.

El alcalde ha explicado que esta interrelación genera oportunidades de cooperación, pero también problemas que, a su juicio, requieren una planificación conjunta. Entre ellos ha citado la presión creciente sobre las infraestructuras y los servicios públicos, las duplicidades administrativas, las dificultades de planificación y la necesidad de mejorar la eficiencia en la gestión y en la racionalización del gasto.

"Ha llegado el momento de crear el Área Metropolitana de Palma y dotarla de una estructura capaz de responder eficazmente a una realidad que ya existe sobre el territorio y en la vida cotidiana de miles de ciudadanos", ha señalado Martínez.

Contactos en las próximas semanas

El alcalde ha anunciado que en las próximas semanas Cort iniciará contactos con los ayuntamientos de los municipios colindantes con Palma y conectados con su trama urbana, así como con el Consell de Mallorca y el Govern, para definir conjuntamente los pasos necesarios para poner en marcha este proyecto.

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Según Martínez, el objetivo es "fortalecer la autonomía local, impulsar la cooperación territorial y construir una administración más eficiente, más coordinada y más próxima a los ciudadanos". El alcalde ha defendido que la nueva área metropolitana debe servir para garantizar mejores servicios públicos, una planificación más ordenada y un futuro más sostenible para Palma y su entorno.