En directo | Cort celebra el Debate del Estado de la Ciudad
DM
El Ayuntamiento de Palma celebra este lunes y martes el Debate del Estado de la Ciudad, el tercero de Jaime Martínez como alcalde.
El debate arrancará este lunes a las 09.00 horas, con el discurso del primer edil de Cort en el salón de plenos del Ayuntamiento. Seguidamente, será el turno de las intervenciones de los grupos municipales.
En la segunda jornada, el martes a las 12.00 horas, los grupos presentarán sus propuestas que después serán debatidas y votadas en la sesión plenaria.
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