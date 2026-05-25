En directo | Cort celebra el Debate del Estado de la Ciudad

El Ayuntamiento de Palma celebra este lunes y martes el Debate del Estado de la Ciudad, el tercero de Jaime Martínez como alcalde.

El debate arrancará este lunes a las 09.00 horas, con el discurso del primer edil de Cort en el salón de plenos del Ayuntamiento. Seguidamente, será el turno de las intervenciones de los grupos municipales.

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En la segunda jornada, el martes a las 12.00 horas, los grupos presentarán sus propuestas que después serán debatidas y votadas en la sesión plenaria.