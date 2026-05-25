CCOO fuerza el cierre de la oficina de vivienda y antiokupación de Palma por deficiencias en el local

CCOO ha anunciado el cierre de la oficina integral de vivienda y antiocupación del Ayuntamiento de Palma, ubicada en la plaza Santa Fe, después de denunciar las condiciones del local y reclamar medidas para garantizar la seguridad y salud del personal municipal.

El sindicato asegura que la oficina fue reabierta "de forma repentina" a finales de mayo de 2025, después de haber permanecido cerrada durante un tiempo, y que no reunía las condiciones adecuadas para acoger trabajadores. En junio de ese mismo año, el servicio de Prevención de Riesgos Laborales realizó una evaluación inicial y un plan de actuación en los que se detectaron "deficiencias significativas".

Según CCOO, las carencias no fueron corregidas. Por este motivo, a finales de diciembre de 2025 el sindicato presentó un segundo comunicado de riesgo, que dio lugar a un nuevo informe de Seguridad y Salud a principios de enero. En ese documento, Prevención de Riesgos Laborales constató la ausencia de un contrato de mantenimiento que garantizara la revisión periódica de las instalaciones y la limpieza del local.

El sindicato sostiene que esta situación impedía aplicar las medidas correctoras urgentes recogidas en los informes de seguridad y salud. CCOO llevó el caso al Comité de Seguridad y Salud del 30 de enero de 2026 y pidió explicaciones a la administración sobre la presencia de trabajadores en un local con dos informes desfavorables.

Ante la falta de respuesta municipal, el sindicato presentó en febrero una denuncia ante Inspección de Trabajo. Posteriormente, en el Comité de Seguridad y Salud celebrado el 14 de mayo, la administración confirmó que no volvería a destinar personal a la oficina.

Actividad residual

CCOO afirma que el 19 de mayo tuvo conocimiento de que el Ayuntamiento había comunicado ya en marzo a la autoridad laboral que la oficina integral de vivienda y antiocupación se encontraba finalmente cerrada.

La Oficina de Atención Integral de la Vivienda y Antiocupación de Palma ha gestionado un número residual de consultas de ciudadanos víctimas de okupación, el principal motivo que impulsó su puesta en marcha. Desde su apertura el pasado 30 de mayo hasta el 30 de octubre, ha atendido únicamente a seis propietarios que han acudido planteando esta problemática.

A lo largo de este 2025, las consultas por este motivo suman ocho en total porque se incluyen las que llegan a la Oficina Antidesahucios, abierta en 2015.